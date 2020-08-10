Интернет в Беларуси отключают из-за границы, чтобы вызвать недовольство у населения - Лукашенко

Также Лукашенко отметил, что сегодня на Беларусь целенаправлено давят со всех сторон.

Президент Беларуси Александр Лукашенко сообщил, что интернет в стране отключает не власть, блокировки идут из-за границы.

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Об этом Лукашенко заявил во время беседы с исполнительным секретарем СНГ Сергеем Лебедевым, передает "БелТА". "Кому-то неймется, призывают выходить на улицы. Даже из-за границы отключают интернет, чтобы вызвать недовольство у населения. Сейчас наши специалисты разбираются, откуда идет эта блокировка. Поэтому, если интернет плохо работает, это не наша инициатива, это из-за границы", - сказал президент.

Также Лукашенко отметил, что сегодня на Беларусь целенаправлено давят со всех сторон. "Гибридно действуют по всем направлениям... Но мы выстоим", - добавил он.

Кроме того, в компании "Белтелеком" заявили, что системами предприятия на протяжении последних суток фиксируются множественные кибератаки различной степени интенсивности.

"Системами предприятия на протяжении последних суток фиксируются множественные кибератаки различной степени интенсивности на сайты государственных органов и ресурсы Белтелекома. Это привело к значительной перегрузке каналов, сбою и выходу из строя телекоммуникационного оборудования и, как следствие, затруднениям с доступом для абонентов к отдельным ресурсам и сервисам сети Интернет", - говорится в сообщении компании.

Как сообщал УНИАН, вечером 9 августа на площади Победы в Минске начались столкновения протестующих с сотрудниками ОМОНа. ОМОН применил для разгона толпы светошумовые гранаты и водометы. Также очевидцы сообщили, что около 23:10 автозак на большой скорости проехал возле стелы и сбил несколько человек, стоявших на проезжей части.

Кроме Минска, акции протеста прошли еще в восьми городах - Лиде, Барановичах, Бресте, Гродно, Жодино, Жлобине, Пинске, Кобрине.

В Беларуси прошли президентские выборы. По предварительным данным ЦИК, Лукашенко набрал 80,23% голосов избирателей, главная его конкурентка Светлана Тихановская набрала 9,9% голосов. "Против всех" проголосовали 6,02% избирателей.

В день президентских выборов, в Беларуси пропал доступ к сайтам крупнейших СМИ страны. Мессенджеры и социальные сети в Беларуси в этот день также работали с перебоями.

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