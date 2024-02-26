До этого Тамаш Шуйок занимал должность председателя Конституционного суда страны.

Парламент Венгрии избрал новым президентом страны председателя Конституционного суда Тамаша Шуйока. Он является соратником премьер-министра Виктора Орбана "Фидес". Об этом в соцсети Х сообщил представитель правительства Венгрии Золтан Ковач.

"Сегодня парламент Венгрии избрал Тамаша Шуйока следующим президентом Венгрии. Поздравляем, господин президент, пусть Бог благословляет ваш труд!" - написал Ковач.

По информации венгерских СМИ, за назначение Шуйока президентом высказались 134 депутата венгерского парламента, пять проголосовали "против". Тех, кто воздержался, не было.

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Шуйок уже принял присягу. Новый президент Венгрии вступит в должность через восемь дней - 5 марта. До этого временно обязанности президента будет исполнять спикер Ласло Кевер.

Кто такой Тамаш Шуйок

Тамаш Шуйок - венгерский государственный и политический деятель. Родился 24 марта 1956 года. 22 ноября 2016 года парламент избрал Шуйока председателем Конституционного суда. Эту должность он занимал до сегодняшнего дня.

После отставки Каталин Новак с поста президента Венгрии 22 февраля 2024 года лидер правящей фракции Фидес-KDNP Мате Кочиш объявил, что правящие партии выдвинут Шуйока кандидатом на пост главы государства.

Последние новости Венгрии

В понедельник, 26 февраля, Венгрия одобрила вступление Швеции в НАТО. Соответствующее решение принял парламент страны. "За" проголосовали 188 венгерских депутатов, "против" - 6. Впрочем, чтобы закон вступил в силу, еще нужна подпись президента Венгрии.

До этого Венгрия оставалась последней из стран-членов НАТО, которая не одобрила решение о вступлении Швеции в Альянс.

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