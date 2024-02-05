Накануне заседания представители "Фидес" заявили, что не будут участвовать во внеочередном заседании.

Депутаты правящей партии Венгрии "Фидес - Венгерский гражданский союз" не пришли на внеочередное заседание парламента, на котором должно было состояться голосование по заявке Швеции о присоединении к НАТО. Об этом сообщает местное издание HVG.

Заседание, созванное венгерской оппозицией, также бойкотировали депутаты Христианско-демократической народной партии (ХДНП) - младшего союзника "Фидес". Всего на заседание пришел 51 депутат, 148 отсутствовали.

Reuters пишет, что посол США в Будапеште вместе с послами некоторых других союзников по НАТО, включая Данию и Польшу, посетил венгерский парламент в понедельник.

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"Крайне неприятно, что до сегодняшнего дня они ("Фидес") блокировали вступление Швеции в НАТО", - заявил парламенту депутат от оппозиционной партии LMP Мате Канас-Надь.

Депутат от оппозиционной "Демократической коалиции" Аньес Вадаи заявила, что Орбан хочет оказать поддержку российскому президенту Путину, тем самым нарушая единство НАТО.

"Послы не сделали никаких замечаний перед входом в парламент, но, как ожидается, прокомментируют ситуацию после заседания", - пишет издание.

Накануне заседания представители "Фидес" заявили, что не будут участвовать во внеочередном заседании. Лидер парламентской группы "Фидес" Мате Кочиш сказал, что ратификация может состояться в начале весенней сессии, которая стартует в конце февраля, а также после визита шведского премьер-министра Ульфа Кристерссона в Будапешт.

"Если это важный вопрос для шведов, то, очевидно, премьер-министр Швеции приедет в Будапешт", - заявила "Фидес".

Вступление Швеции в НАТО

Венгрия в настоящее время является единственным членом НАТО, который не одобрил заявку Швеции на вступление в Альянс. В то же время в стране ранее неоднократно уверяли шведских чиновников, что Венгрия не будет последней в Альянсе, которая одобрила предложение Швеции.

Если вы хотите вступить в НАТО, приходите и поговорите со мной - это последнее послание премьер-министра Венгрии Виктора Орбана своему шведскому коллеге.

25 января президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поставил свою подпись под решением турецкого парламента о ратификацию членства Швеции в НАТО.

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