Кроме того, из-за хакерской угрозы в Британии изменили процедуру голосования.

Консервативная партия Великобритании отложила на полторы недели начало почтового голосования о выборе нового премьер-министра из-за риска хакерского взлома.

Об этом сообщает The Telegraph.

Голосование за нового премьера было отложено после предупреждения британского центра правительственной связи (GCHQ), который отвечает за информационную защиту правительства и вооруженных сил страны, о том, что хакеры могут вмешаться в голосование и изменить его результаты.

Кроме того, из-за хакерской угрозы в Британии изменили процедуру голосования.

Отмечается, что Консервативная партия вынуждена была отменить первоначальные планы, позволяющие менять свой выбор в процессе голосования. Теперь уникальный код каждого члена партии будет деактивирован сразу после того, как он отдаст свой голос, то есть свое решение нельзя будет изменить.

The Telegraph сообщает, что бюллетени для голосования по почте, которые должны были начать поступать членам Консервативной партии с понедельника, еще не были отправлены.

Как сообщал УНИАН, 7 июля Борис Джонсон объявил об отставке с поста британского премьера. Политик будет оставаться на посту премьера, пока не будет избран новый лидер Консервативной партии и глава правительства.

В прощальном обращении к британскому парламенту он призвал держаться рядом с США и защищать украинцев.

По данным газеты The Telegraph, Джонсон намерен приехать в Украину перед тем, как окончательно покинет пост. Это будет его третий визит с начала полномасштабного вторжения Российской Федерации.

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