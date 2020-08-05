"Саша 3% – это не фантазия": белорусская журналистка рассказала о рейтинге Лукашенко в Беларуси

Она отметила, что независимую социологию Лукашенко уничтожил "достаточно давно".

Поддержка президента Александра Лукашенко в Беларуси близка к статистической погрешности.

Об этом заявила в интервью УНИАНу белорусская журналистка, общественный деятель, бывшая политзаключенная Ирина Халип.

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Она отметила, что независимую социологию Лукашенко уничтожил «достаточно давно, точно так же, как и независимую прессу, и все независимое, что только могло быть». По ее словам, в мае, кода была объявлена президентская кампания, интернет-ресурсы стали спрашивать у пользователей: «За кого бы вы проголосовали?». А спустя несколько дней на уровне Министерства информации всем было запрещено проводить такого рода опросы.

«Выражение «Саша 3%» появилось не по чьей-то фантазии. Его поддержка близка к статистической погрешности. Сейчас на митинги, пикеты приходит огромное количество людей. Минск - понятное дело, столица всегда была активной. Но люди выходят в маленьких городках, где сроду ни одной акции не было. В городе с 17-ю тысячами населения - тысяча выходит на площадь. И это при том, что там Тихановской нет, а только ее доверенные лица. Это – 6% от всех горожан», – подчеркнула Халип.

Она уверена, что люди в Беларуси хотят перемен, и они перестали бояться.

«Раньше много кто выходил на акции протеста, но, увидев камеру или диктофон, предпочитали оставаться незаметными: «На камеру говорить ничего не буду». Сейчас расталкивают друг друга, чтобы сказать: «Не могу больше. Надоел. Уходи». Причем, все возрастные категории. Лукашенко был глубоко не прав, когда думал, что его поддержат пенсионеры. Прошло 26 лет, и на пенсию вышли те, кому было 30-40 лет, когда он пришел к власти. Они понимают, что он отнял самое продуктивное время их жизни», – добавила журналистка.

Как сообщал УНИАН, выборы президента Беларуси должны состояться 9 августа.

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