ОБСЕ впервые не пришлет наблюдателей на выборы президента Беларуси

С 1995 года Запад не признал ни одни выборы в Беларуси честными и справедливыми.

Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) впервые не пришлет наблюдателей на президентские выборы в Беларуси.

В заявлении организации поясняется, что ОБСЕ не получила официального приглашения от властей Беларуси, передает НВ.

"Отсутствие своевременного приглашения более чем через два месяца после объявления выборов не позволило БДИПЧ наблюдать за ключевыми аспектами избирательного процесса", - заявила директор БДИПЧ Ингибьерг Сольрун Гисладоттир.

В то же время директор БДИПЧ выразила глубокую обеспокоенность сообщениями о том, что потенциальных кандидатов в президенты запугивали, а оппозиционных активистов арестовывали.

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"Защита основных свобод собраний и выражения мнений является предварительным условием для проведения подлинно демократических выборов", - сказала она.

С 1995 года Запад не признал ни одни выборы в Беларуси честными и справедливыми.

Выборы президента Беларуси состоятся 9 августа 2020 года, и впервые за все время 26-летнего правления Александра Лукашенко их результат может быть непредсказуемым.

Президент Беларуси подошел к президентским выборам с самым низким рейтингом. По данным интернет-опросов (данные соцопросов не публикуются в Беларуси), за Лукашенко готовы проголосовать 3-6% избирателей. При этом альтернативные кандидаты набирали в них от 20 до 40%.

Свою избирательную кампанию Лукашенко начал с громких задержаний альтернативных кандидатов в президенты и угроз не допустить "Майданов".

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