Его обидело, что у Сербии не было такой же поддержки в свое время.

Президент Сербии Александар Вучич намекнул, что обиделся на Евросоюз из-за помощи Украине.

В интервью Financial Times Вучич пожаловался, что уровень помощи Украине со стороны ЕС, предоставление ей статуса кандидата в течение года после подачи заявки и потенциальное начало переговоров о членстве показывает поддержку, которую "Сербия никогда не получала".

При этом, по словам политика, Сербия сейчас в гораздо лучшем состоянии, чем Румыния и Болгария в 2007 году, когда они вступили в ЕС. Вучич скептически прокомментировал планы союза по расширению до 2030 года.

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"Кто знает, что произойдет через семь лет? Поглощающая способность ЕС не больше, чем была. У вас есть 10 чистых плательщиков и 17 стран, которые берут их деньги. Ни одна из них не хотела бы иметь больше членов, на которых тратит деньги", - пояснил Вучич.

Как известно, Сербия подала заявку на членство в Евросоюзе в 2010 году, однако переговоры стартовали только в 2014. Препятствием стало нежелание Сербии нормализовать отношения с Косово.

В то же время Сербия остается единственной страной на Западных Балканах, которая не поддержала санкции против России. Из-за этого в Брюсселе неоднократно критиковали Белград.

Война в Украине - роль Сербии

Как известно, Сербия традиционно рассматривалась как союзник РФ, но в последнее время Вучич начал допускать возможность ввести санкции против страны-агрессора.

В июне он заявил, что Сербия не против, чтобы ее оружие попадало в Украину, а в июле ее правительство объявило о передачу гуманитарной помощи в связи с подрывом россиянами Каховской ГЭС.

Уже в конце августа Вучич встретился с Владимиром Зеленским. Украинский лидер назвал разговор достаточно "открытым, честным и продуктивным".

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