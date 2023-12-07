Сенат Соединенных Штатов Америки заблокировал вынесение на голосование законопроекта о помощи Украине, Израилю и Тайваню. Документ, предусматривавший выделение дополнительного финансирования в размере 106 млрд долларов (61 млрд из этой суммы должен был пойти на помощь Украине), не набрал достаточного количества голосов для продвижения во время процедурного голосования в Сенате американского Конгресса.

Посол Украины в Соединенных Штатах Америки Оксана Маркарова отметила, что это не лишает возможности повторного внесения законопроекта на голосование в ближайшее время. Ведь на встречах с дипломатами сенаторы уверяли, что это голосование – не голоса против Украины. Речь идет о внутриполитических событиях, которые происходят в США. В частности, представители Республиканской партии заранее анонсировали отрицательное голосование по международной помощи, если в законопроекте не будет вопроса южной границы США/изменений в миграционной политике.

А президент США Джо Байден поздно вечером в среду заявил, что готов пойти на компромиссы по пограничной политике, чтобы обеспечить соглашение относительно украинских средств.

Видео дня

Неожиданно против этого проекта проголосовал независимый сенатор Берни Сандерс

Поэтому, если говорить о непроголосованной помощи тезово:

1. Это определенно не конец - демократы уже планируют представить исправленный законопроект с учетом позиций республиканцев.

2. Голосование шло строго по партийной линии - к сожалению, даже для не-трамповских республиканцев вопрос границы и партийной дисциплины стал важнее международных обязательств.

3. Пакет почти полностью воспроизводил "большой пакет Байдена" - это была Украина+Израиль+Тайвань, но на этот раз без границы. Поэтому, фактически, мы вернулись на середину октября текущего года...

4. Республиканцы пока сделали не много заявлений, но стоит сразу сказать: относительно Украины, как камня преткновения, там ничего нет. Основной вопрос - отсутствие финансирования на границу.

5. Неожиданно против этого проекта проголосовал независимый сенатор Берни Сандерс (да, тот самый), но для него ключевой проблемой была недопустимость поддержки Израиля (!).

6. Следующее голосование можем ждать уже на следующей неделе (если все сложится выгодно).

Александр Краев, эксперт Совета внешней политики "Украинская призма"