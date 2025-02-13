Пол Йонсон считает, что в будущем членство Украины в НАТО не исключено.

Министр обороны Швеции Пол Йонсон считает, что перспектива членства Украины в Организации Североатлантического договора не исключена в будущем. Как передает корреспондент УНИАН, об этом Йонсон сказал на брифинге перед началом заседания министров обороны стран-членов Альянса в Брюсселе.

У него спросили, была бы позиция Украины сильнее, если бы членство в НАТО было на повестке дня.

"Насколько я понимаю, позиция США от этой администрации заключается в том, что они утверждают: членство в НАТО не должно быть частью этого политического соглашения. Я не думаю, что членство в НАТО как таковое будет исключено для Украины", - подчеркнул Йонсон.

Видео дня

Министр обороны Швеции добавил, что позиция его страны известна, и основывается на решении саммита НАТО в Вашингтоне, что будущее Украины будет в Альянсе, когда Украина будет отвечать условиям.

Администрация США о гарантиях безопасности для Украины

Как сообщал УНИАН, в США не верят, что членство Украины в НАТО будет реалистичным результатом урегулирования путем переговоров.

Министр обороны США Пит Гегсет подчеркнул, что любые гарантии безопасности должны быть поддержаны боеспособными европейскими и не европейскими войсками. Но этот международный контингент не должен быть миссией НАТО и на него не должна распространяться 5 статья договора о создании НАТО, которая предусматривает, что нападение на одного союзника будет означать нападение на весь Альянс.

Вас также могут заинтересовать новости: