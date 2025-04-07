Сейчас россияне не заинтересованы в переговорном процессе, считает Илья Самойленко.

Россияне продолжают наступать почти по всей линии фронта, и нельзя утверждать, что наступательный потенциал у них истощился, сообщил офицер 12-й бригады специального назначения "Азов" Илья Самойленко в эфире Radio NV.

"Где наступление остановилось? Покажите, пожалуйста, покажите. Возможно, это Лиманское направление, где у противника прорыв в направлении Ямполовки, Тернов? Возможно, точечно где-то смогли стабилизировать линию на Покровском направлении. Но россияне готовят ряд наступательных операций на других направлениях. У россиян всегда активизация идет весной. Россияне контратакуют на Курщине с целью перехода через границу. Нельзя утверждать, что у россиян наступательный потенциал истощился", - сказал Самойленко.

Он добавил, что Украине стоит ожидать активизации наступательных действий со стороны России, особенно на фоне общего мнения, что война может уже в ближайшее время закончиться благодаря переговорам Москвы и Вашингтона.

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"Подвешенное состояние, зависимое от внешнеполитического положения, - я говорю о возможных переговорах - они приводят население к состоянию, что вот-вот все закончится. Это не совсем соответствует действительности. Ведь Россия совсем не заинтересована ни в каком переговорном процессе. Они на поле боя имеют довольно значительное преимущество. И они это преимущество реализуют... Поэтому пока все у нас ожидают, что большие дяди порешают - россияне неустанно продолжают развивать успех", - добавил Самойленко.

Ситуация на фронте: важные новости

Ранее аналитики из Института изучения войны заявили, что темп наступления оккупантов в Украине с ноября 2024 года постоянно сокращается, и в марте они захватили втрое меньше территории, чем в ноябре.

Тем временем эксперты DeepState сообщают о критической ситуации в районе Лимана. Они отмечают, что ситуация на отрезке Новое-Катериновка-Невское обостряется, поскольку армия РФ имеет там преимущество.

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