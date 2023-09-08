Его обнаружили во время компьютерной томографии.

В Новой Зеландии врачи случайно на 18 месяцев оставили в теле пациентки хирургический инструмент. 20-летней женщине проводили плановое кесарево сечение и забыли в ней раневой ретрактор Алексиса.

Как пишет Futurism, ретрактор обнаружили лишь через полтора года, когда женщина пришла на компьютерную томографию брюшной полости. Все время до этого она неоднократно обращалась к врачу из-за нарастания боли в области живота.

Хирургический инструмент обнаружили в той самой больнице, в которой сделали ей первую операцию. Сейчас предполагают, что инструментальный недосмотр произошел из-за осложнений во время беременности и "повышенной массы тела матери".

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Добавляется, что раневой ретрактор Алексиса - это медицинское устройство, которое используют во время операций для защиты раны и обеспечения хорошего осмотра места операции. Он изготовлен из гибкого материала. Благодаря возможности атравматического втягивания на 360 градусов ретрактор облегчает проведение операций во многих областях медицины, например, во время кесарева сечения.

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