Ян Кшиштоф Белецкий считает, что диктатор Путин может быть партнером только для авторитарных стран.

Бывший премьер-министр Польши, депутат Сейма и экс-министр европейской интеграции Ян Кшиштоф Белецкий убежден, что Россия может быть партнером только для авторитарных стран и поэтому не видит сейчас перспективы возвращения страны-агрессора в блок стран Группы семи (G7). Об этом он сказал в интервью Радио Свобода, отвечая на вопрос, как он оценивает предложение экс-пермьера Великобритании Бориса Джонсона вернуть Владимира Путина к диалогу, который существовал до полномасштабной войны в Украине - например, к формату G7+1.

"Чтобы пригласить Путина в G7, то есть вернуться в G8? То прежде всего надо было бы достичь по крайней мере прекращения огня и иметь какую-то перспективу выхода из этой ситуации, иначе сложилось бы впечатление, что погибли сотни тысяч людей, катастрофа стоила сотни миллиардов долларов, а мы однажды говорим, что ничего не произошло и садимся с Путиным как с коллегой. Я не думаю, что кто-то в здравом уме думал о таком решении", - отметил политик.

Он добавил, что Путин может быть партнером для авторитарных стран.

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"И это было очередной раз очень заметно в последние дни, когда в Венесуэле режим Николаса Мадуро провел выборы, которые не были ни свободными, ни честными, ни справедливыми. Как отметили наблюдатели, выиграла оппозиция: 2 к 1 или 3 к 1, а Мадуро провозгласил себя победителем, то можем взглянуть на страны, которые сразу поздравили этого смешного диктатора с "победой" - это Россия, Китай, Иран, Куба и Никарагуа. То есть видно, что эти страны держатся вместе, и единственной их целью является борьба с западным миром, уничтожение его или же по крайней мере ограничение его влияния", - сказал Белецкий.

Более того, подчеркнул он, не исключается, что Россия может пойти войной против НАТО. Белецкий обратил внимание, что Россия все время говорит о войне в Украине как об обороне от западных сил, которые с помощью украинцев пробуют угрожать независимости России.

"Они только первые несколько месяцев говорили, что это какая-то специальная военная операция, которая имеет целью изменить Украину. А когда они увидели, что большая часть западного мира начала помогать Украине гражданскими и военными средствами, то они сказали своим гражданам несколько иное: "Мы бедные и должны защищаться перед Западом, который хочет на нас напасть, и для обороны, в случае чего, мы имеем ядерное оружие и мы готовы его применить, чтобы защититься от атаки", - прокомментировал польский политик.

Белецкий не считает, что Путин был готов на ведение ядерной войны, "потому что это точно война, которая прежде всего приведет к уничтожению Путина, Кремля и большой части России".

"Зато, какая-то форма конвенциональной войны в этой минуте возможна? Как говорят военные, никто не предусматривает такой войны в ближайшие годы, хотя не исключает ее в будущем",- сказал политик.

Он отметил, что каждая империя может развиваться за счет агрессии, войны и конфликтов, а Россия на годы обречена "к отсутствию современных реформ и строительства общества в западном стиле, поэтому является агрессивной страной, где эти имперские мечты прочно укореняются".

Изгнание России из G7

Как сообщал УНИАН, в период с 1997 по 2014 год объединение Группы семи функционировало как Группа восьми, поскольку к развитым странам присоединилась Россия. Однако агрессия против Украины прекратила членство страны-агрессора. Так, в марте 2014 года Группа семи осудила российскую агрессию против Украины и аннексию Крыма. 24 марта в Гааге состоялась чрезвычайная встреча членов "Семерки". россия была исключена из объединения, против нее были введены санкции.

Также Россия исключена из числа членов Парламентской ассамблеи Совета Европы.

В прошлом году ПАСЕ признала, что агрессия России против Украины началась еще в 2014 году, а не в феврале 2022 г.

Транформация Группы семи

Как сообщал УНИАН, в период с 1997 по 2014 год объединение Группы семи функционировало как Группа восьми, поскольку к развитым странам присоединилась Россия. Однако агрессия против Украины прекратила членство страны-агрессора.

Так, в марте 2014 года Группа семи осудила российскую агрессию против Украины и аннексию Крыма. 24 марта в Гааге состоялась чрезвычайная встреча членов "Семерки". Россия была исключена из объединения, против нее были введены санкции.

Также Россия была исключена из числа членов Парламентской ассамблеи Совета Европы.

В прошлом году ПАСЕ признала, что агрессия России против Украины началась еще в 2014 году, а не в феврале 2022 г.

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