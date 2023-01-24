После жарких дебатов ПАСЕ признала, что военная агрессия РФ против Украины началась не в прошлом году.

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) одобрила отчет и резолюцию под названием "Сексуальное насилие во времена конфликтов", посвященную российской агрессии против Украины.

Как сообщает "Европейская правда", изначально документ содержал лишь некоторые упоминания о российской агрессии, однако его удалось серьезно изменить с помощью поправок, поданных украинской стороной и странами-партнерами.

Как отметило издание, больше всего споров вызвала поправка 4, которая меняла описание ситуации в Европе. Вместо размытой и некорректной фразы "в 2022 году война вернулась на наш континент", депутаты предлагали записать: "С февраля 2014 года РФ ведет агрессивную войну против Украины, которую она возобновила 24 февраля 2022 года массированным вторжением в Украину".

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Докладчица и профильный комитет по вопросам равенства выступили против. Они настаивали на том, что "вооруженная агрессия РФ против Украины началась в 2022 году". Однако украинским парламентариям удалось убедить депутатов в том, что это не так. Правка была одобрена с небольшим перевесом: 47 за, 43 против.

В итоге резолюцию с этой нормой утвердили единогласно: 126 депутатов проголосовали за.

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