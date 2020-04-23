цей матеріал доступний українською

ВОЗ должна поддержать международное расследование относительно коронавируса из Китая – премьер Австралии

13:38, 23 апреля 2020
Мир
113 0
REUTERS

Об этом заявил премьер-министр Австралии Скотт Моррисон, передает Reuters.

Читайте такжеNew York Times: Коронавирус вызвал пандемию голода, бедности и неграмотности

Австралия стала одной из самых больших критиков Пекина за то, что Китай не справился со сдерживанием COVID-19 и замалчивал масштабы вспышки неизвестной болезни в Ухане.

При этом Моррисон отметил, что будет настаивать на проведении расследования во время Ассамблеи ВОЗ 17 мая, и призвал всех членов организации согласиться с этим предложением.

Китай уже успел назвать призыв к расследованию «политической манипуляцией». В МИД Китая австралийскому премьеру посоветовали «отказаться от идеологических предубеждений».

Журналисты убеждены, что позицию Австралии поддержат на заседании 17 мая и США. Одновременно в Европе расследование сейчас считают неуместным.

Тем временем Китай перечислил ВОЗ еще 30 миллионов долларов пожертвования.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter