Обращаясь в ОДКБ за помощью в подавлении протестов, Токаев заявил, что контингент будет введен на короткий срок.

Российские военные и военнослужащие союзников России по Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), направленные в Казахстан по запросу президента этой страны, взяли под контроль "стратегические объекты" в городе Алматы и его окрестностях.

Об этом заявил командующий контингентом ОДКБ в Казахстане российский генерал-полковник Андрей Сердюков, который , командовал захватом Крыма в 2014 году, передает Голос Америки.

По его словам, развертывание контингента завершено. Войска останутся в Казахстане, по словам Сердюкова, "до полной стабилизации обстановки в стране". Официальных данных об общей численности контингента нет, она оценивается в несколько тысяч военнослужащих, большинство которых из России.

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Президент Касым-Жомарт Токаев, обращаясь к ОДКБ с просьбой о вводе войск в связи с массовыми протестами, переросшими в ряде городов в беспорядки, заявлял, что войска будут введены на короткий срок. По утверждениям властей Казахстана, сейчас ситуация в стране нормализуется. В последнее время о перестрелках практически не сообщалось, нет и мирных акций протеста. Что будет сочтено моментом полной стабилизации – неясно.

Как сообщал УНИАН, 10 января вице-президент Европейской комиссии, высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Жозеп Боррель высказал мнение, что российские военные, вошедшие в состав сил ОДКБ, могут задержаться в Казахстане.

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