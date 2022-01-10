Он заявил об этом, опираясь на опыт.

Российские военные, вошедшие в состав сил Организации Договора о коллективной безопасности, могут задержаться в Казахстане.

Такое мнение высказал вице-президент Европейской Комиссии, Высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Жозеп Боррель в интервью BBC Radio.

"Опыт показывает, что когда приходят россияне, им потом сложно уйти", - сказал он.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен похожим образом отреагировал на решение президента Казахстана обратиться за помощью к ОДКБ.

Читайте такжеВ Женеве завершился важный раунд переговоров США и РФ по "гарантиям безопасности""Один из уроков, поданных нам новейшей историей, заключается в том, что когда к вам домой приходит Россия, то потом порой бывает сложно достичь ее ухода", - отметил Блинкен.

Протесты в Казахстане

С начала 2022-го года по всему Казахстану начались массовые волнения, спровоцированные ростом цен на топливо. Старт дал город Жанаозен, известный событиями 2011 года, когда полиция открыла огонь по протестующим. Сначала мирные демонстрации с экономическими требованиями постепенно переросли в жесткие противостояния с представителями власти, а социальные вопросы сменились требованиями политических перемен.

В ночь с 4 на 5 января протест радикализировался и привел к столкновениям, погромам магазинов и банков, захвату и разрушению государственных учреждений - были сожжены мэрия Алматы и бывшая резиденция президента страны, - а также стрельбой в силовиков из отобранной в ходе протестов табельного оружия.

В ответ на действия улицы, президент Казахстана Токаев отправил в отставку правительство, снял с должности председателя Совета безопасности своего предшественника Нурсултана Назарбаева (который бессменно занимал пост с 1991-го года) и пообещал удовлетворить часть требований активистов. После радикализации протестного движения Токаев объявил, что будет действовать жестко, ввел режим чрезвычайной ситуации по всей стране, а после призвал на помощь союзников по ОДКБ.

6 января Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) направила контингент в Казахстан. Передовые подразделения российских военных уже приступили к выполнению задач в этой стране. В состав контингента вошли подразделения из России, Беларуси, Армении, Таджикистана и Кыргызстана. По словам посла Казахстана в Киеве посол Дархана Калетаева, число военных ОДКБ не превысит 3 тысяч человек.

Одновременно власть Кыргызстану отказались приобщить свои войска против протестующих в Казахстане. Режим ЧС продлится в стране до 19 января.