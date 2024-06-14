В оборонном альянсе обещают, что работа по этому согласованию продолжится.

Министры обороны Организации Североатлантического договора (НАТО) сегодня не согласовали предложение тратить 40 млрд евро в год на оборону Украины. Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе после двухдневной встречи министров обороны стран-членов Альянса.

В частности, он прокомментировал слова итальянского министра, что Италия не соглашается с обязательством, чтобы страны НАТО ежегодно выделяли 40 млрд евро.

По словам генерального секретаря НАТО, предложение о ежегодном издании 40 млрд евро на нужды Украины от стран НАТО еще требует согласования.

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"Мы до сих пор не достигли согласия по этому поводу. Но я работаю и многие союзники очень поддерживают идею, что нам нужны не только краткосрочные обязательства. Конечно, что такие приветствуются. Но если бы мы могли получить более долгосрочные предсказуемые обязательства - это дало бы украинцам лучшие начальные предпосылки планирования, больше предсказуемости и прозрачности и обеспечило бы минимальное справедливое распределение бремени внутри альянса", - подчеркнул Столтенберг.

По его убеждению, согласование такого обязательства послало бы сигнал Москве, что россияне не смогут продержаться дольше.

Он сказал, что в отношении финансовых обязательств еще придется работать.

Поддержка Украины от НАТО

Как сообщал УНИАН, ранее Столтенберг предложил, чтобы страны-члены НАТО сохранили возможность расходов на нужды обороны Украины на уровне не менее 40 млрд евро в год.

По словам Столтенберга, с начала полномасштабного вторжения России в 2022 году члены Альянса и так предоставляют Украине военную поддержку на сумму около 40 миллиардов евро ежегодно. Поэтому логично поддерживать такой уровень помощи и в дальнейшем.

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