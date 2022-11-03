14% опрошенных согласились с тезисом, что Украина "исторически не имеет территориальных претензий" и на самом деле "была частью России".

В Германии за последние месяцы выросло число людей, которые склонны верить в нарративы и теории заговоров в пользу России.

Как сообщает Spiegel, об этом свидетельствуют результаты опроса Центра мониторинга, анализа и стратегии (Cemas), работающего как общественная организация.

40% опрошенных полностью или частично согласились с утверждениями, что российская агрессивная война стала "безальтернативной реакцией на провокацию НАТО". Это на 11% больше, чем в апреле.

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44% полностью или частично убеждены, что Путин борется с "мировой элитой", которая "дергает за ниточки за ширмой" - на 12% больше, чем в апреле.

14% опрошенных согласились с тезисом, что Украина "исторически не имеет территориальных претензий" и на самом деле "была частью России". Почти вдвое выросло число тех, кто поверил, будто война РФ была "необходима, чтобы устранить фашистов у власти в Украине" - до 9%.

Поддержка этих тезисов заметно выше среди респондентов из восточной Германии, чем западной.

Так, среди респондентов из восточной Германии каждый третий поддерживает тезисы, которые оправдывают нападение России на Украину тем, что ее "спровоцировало НАТО", а совокупно тех, кто частично или полностью соглашается с таким утверждением - 59%. В западной Германии полностью согласились с утверждением вдвое меньше респондентов.

Также прослеживается корреляция между склонностью верить в российские нарративы и политическими симпатиями. Среди избирателей правопопулистской "Альтернативы для Германии" тезисы о "провокации НАТО" и то, что "Украина исторически принадлежит России", полностью поддерживают почти половина опрошенных; среди избирателей "Левых" это каждый третий.

Меньше всего склонных верить пророссийским наративам оказалось среди сторонников "Зеленых" и Свободных демократов.

Исследование также установило, что среди готовых верить в пророссийские нарративы заметно больше тех, кто готов протестовать против коронавірусних ограничений или в связи с ценами на энергоносители.

Для исследования опросили более 2200 респондентов в возрасте от 18 до 90 лет в период с 3 по 10 октября.

Российская пропаганда

Российские оккупанты постоянно распространяют фейки об Украине. При этом они используют любые платформы для распространения лжи на любую тему.

Так, во время массовых ударов по городам Украины 10 октября оккупанты запустил информационную атаку о якобы наступлении по всей линии фронта.

Кроме того, эксперты раскрыли деятельность группы теневых редакторов "Википедии". Они корректировали информацию, чтобы продвигать кремлевскую пропаганду о войне России против Украины.

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