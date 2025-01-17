По словам Майкла Эванса, российский правитель будет "гораздо более крепким орешком".

Избранному президенту США Дональду Трампу будет труднее иметь дело с правителем России Владимиром Путиным, чем с палестинской группировкой ХАМАС. Такое мнение в материале для The Spectator высказал военный обозреватель Майкл Эванс.

Он напомнил о предупреждении Трампа о том, что будет развязан ад, если ХАМАС не освободит своих заложников и война в Газе не прекратится до 20 января, в день его инаугурации.

"Он никогда не объяснял, что он имел в виду, чтобы закончить войну, но ему это не было нужно. Угроз было достаточно. Президент Джо Байден и его команда национальной безопасности провели всю тяжелую переговорную работу для сделки, но "печать" Трампа на ней была убедительной", - пишет эксперт.

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Он сомневается относительно того, удастся ли новому главе Белого дома сделать то же самое с войной в Украине. При этом главным препятствием для Трампа, "несомненно, является Владимир Путин".

"Российский президент будет гораздо более крепким орешком, тем более, что он не проявил настоящего интереса к какому-либо компромиссному урегулированию. Путин говорит, что он рад разговаривать, но он уже поставил свой маркер для сделки - фактическое удержание всех территорий, которые его войска захватили с 24 февраля 2022 года, и соглашения западных сторонников Киева о том, что Украина никогда не присоединится к НАТО", - отмечает Эванс.

Он считает, что возможности для маневра у Трампа ограничены - "напыщенность не поможет, не в этот раз", фактически ему уже пришлось отказаться от нереалистичного обещания прекратить боевые действия в первый же день после возвращения в Белый дом. При этом, по мнению аналитика, будущий специальный посланник по Украине и России генерал-лейтенант Кит Келлогг представил нереалистичный график прекращения конфликта, растянув период переговоров до 100 дней.

"24 часа или 100 дней мало что изменят для Путина, у которого в руках больше карт, чем было у Биньямина Нетаньяху в отношениях с Трампом. Нетаньяху мог потерять все, если бы отмахнулся от Трампа. В его личных и национальных интересах было добиться благосклонности будущего президента", - отмечает автор.

Он напоминает, что в результате Нетаньяху согласился на ту же сделку, которая была предложена Байденом в мае, включая все точки и запятые. Сохранить отношения с Трампом было приоритетом для израильского лидера. Именно поэтому избранный президент может по праву претендовать на часть благодарности за прекращение огня, которое должно начаться в воскресенье. Но с Путиным это не удастся:

"Сидя в своем кабинете в Кремле, хитрый российский лидер, несомненно, принял к сведению давление, которое Трамп и его переходная команда оказывали на Израиль и ХАМАС, чтобы достичь соглашения о прекращении огня и освобождении заложников. Это была уникальная ситуация, когда уходящая и приходящая администрации тесно сотрудничали для достижения общей цели".

Автор утверждает, что Путин сейчас чувствует унижение из-за неспособности одолеть врага, который вырос на поле боя. В то же время положительным моментом для Путина является то, что за почти три года он получил около 20% суверенной территории Украины. При этом несмотря на то, что Украине удалось захватить часть Курской области, за столом переговоров у Путина будет больше рычагов давления, чем у его украинского коллеги Владимира Зеленского.

"Но готов ли Путин к переговорам? Он не застрял в сложном политическом и дипломатическом тупике, как Нетаньяху. Израильскому лидеру нужен Трамп. Путину - нет. У него есть друзья и союзники в других странах, особенно Си Цзиньпин в Китае, Ким Чен Ын в Северной Корее и аятоллы в Иране", - продолжает Эванс.

По его прогнозам, Путин будет рассматривать возвращение Трампа в Белый дом как возможность закончить разрушительное для экономики противостояние в Украине, оставив себе большие и стратегически важные куски украинской территории.

"Подписанное соглашение также может лишить Киев возможности когда-либо осуществить свое желание стать членом западного альянса. Если Путин не получит этого обещания от 47-го президента США, то вряд ли он будет готов заключать соглашение", - резюмирует эксперт.

"Мирные" переговоры с РФ - последние новости

Как сообщал УНИАН, пресс-секретарь российского правителя Владимира Путина Дмитрий Песков ответил, что Кремль думает о мирных переговорах. По его словам, Путин пользуется огромной поддержкой населения, а успехи России на фронте якобы тоже влияют на это, поэтому "коренных изменений быть не может".

Также мы писали о прогнозе букмекеров относительно того, завершит ли Трамп войну в Украине за 90 дней. Ставки на выполнение избранным президентом США обещания все больше снижаются.

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