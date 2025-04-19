Трамп должен надавить на Путина, а не "посылать Уиткоффа в Москву с букетами", считатет эксперт.

Президент США Дональд Трамп все еще может добиться победы в войне в Украине, однако для этого ему нужно надавить на российского лидера Владимира Путина, а не "подлизываться к нему". Такое мнение в комментарии The Hill высказал научный сотрудник Атлантического совета Дэниел Фрид,

В то же время он подчеркнул, что риторика администрации США сейчас в равной степени возлагает вину на Украину и Россию - даже несмотря на то, что Москва отвергла предыдущее предложение Трампа о временном прекращении огня.

"Высказывания Рубио, признаться, повергли меня в смятение, потому что он, похоже, равнозначно обвинил в срыве прогресса и Россию, и Украину. В то время как на самом деле за отсутствие прогресса ответственна Россия. И только Россия", - отметил он.

Видео дня

В то же время эксперт утверждает, что сейчас самое время для Трампа оказать давление на Россию, учитывая ее сопасения по поводу состояния мировой экономики:

"Цена на нефть низкая из-за опасений рецессии; экономическое положение России еще более уязвимо. Воспользуйся этим, парень! Подарок богов… Они страдают. Поэтому дайте им понять, что мы знаем, и начните предлагать варианты действий или сливать информацию о них, чтобы действительно держать их под прицелом в области энергетики".

По словам Фрида, у Трампа есть огромная возможность заявить о победе в войне, но для этого ему придется оказать большее давление на Путина.

Если его сделка будет включать в себя прекращение огня и обеспечение безопасности на Украине, а также привлечение европейцев к обеспечению безопасности, он сможет заявить о двойной победе, сказал эксперт.

"Но для этого ему придется противостоять Путину, а не постоянно подлизываться к нему или поручать Виткоффу ездить туда с букетами", - подчеркнул он.

Позиция США в войне в Украине

Ранее УНИАН сообщал, что Рубио намекнул, что США уже надоела война в Украине. "Важно всем напоминать, что украинская война - это ужасная вещь, но это не наша война. Мы ее не начинали. США помогали Украине более трех лет, и мы хотим, чтобы все это закончилось", - заявил он.

Кроме того, CNN объяснило, что означало его заявление. По словам неназванного чиновника, когда Рубио об этом говорил, он имел в виду, "что США отходят от переговоров, и следующие несколько дней будут важными для того, чтобы понять, куда дальше идут дела".

Вас также могут заинтересовать новости: