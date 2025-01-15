Волкер подчеркивает, что Путин не желает садиться за стол переговоров и настроен воевать дальше.

Сейчас оптимальный вариант завершения войны в Украине - это замороженный конфликт. Такое мнение высказал бывший спецпредставитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер в интервью Радио Свобода.

"Прежде всего - прекращение огня в том месте, где Украина признает, что она не собирается возвращать территорию военным путем. Но оккупацию части Украины Россией также не признают. Это становится долговременным спором, когда Украина стремится вернуть свою территорию невоенным путем. И в рамках этого были бы гарантии безопасности для неоккупированной территории Украины. Это должно было бы сдержать Россию от дальнейших нападений. Это кажется мне очень разумной "золотой серединой", - резюмировал Волкер.

В то же время он скептически относится к планам избранного президента США Дональда Трампа как можно скорее начать переговоры о прекращении войны. Препятствием, которое может помешать этому, Волкер считает отсутствие у российского лидера Владимира Путина желания садиться за стол переговоров.

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"Сейчас вижу сложность в том, что России не выдвинуты условия для прекращения войны. Путин хочет воевать дальше. Хочет и дальше пытаться забрать территорию у Украины. Хочет сменить в Украине власть. И он еще ни от чего не отказался. Поэтому я не до конца понимаю, о чем на самом деле на этом этапе будут переговоры", - отметил Волкер.

По его словам, нужно, чтобы Путин осознал, что он не сможет достигать дальнейших успехов и что ему нужно остановить войну на этом этапе. Тогда можно будет говорить о том, как прекращение войны будет происходить.

Он также отметил, что Трамп не планирует подталкивать Киев и Москву к каким-то уступкам.

"То, что мы слышали от президента Трампа, не касается этого, - он не говорит об уступках, соглашениях и торгах. Он говорит: "Остановить войну". Вот на чем он сосредотачивается. И это может расцениваться как уступка со стороны России, которая хочет войну продолжать", - отметил Волкер.

Завершение войны в Украине

Как сообщал УНИАН, избранный президент США Дональд Трамп заявил о подготовке встречи с Путиным, чтобы закончить войну в Украине. При этом политик не уточнил, когда она может состояться, однако отметил, что планирует сделать это как можно скорее после своего вступления в должность.

При этом в ISW отмечали, что высокопоставленные российские силовики и военные выступают подталкивают правителя РФ Владимира Путина не идти на переговоры по завершению войны, а продолжать эскалацию боевых действий.

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