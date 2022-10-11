Российская политическая элита должна будет уйти в небытие, отметил советник главы ОПУ.

Ключевые страны международного сообщества начали понимать, что Россия в таком виде существовать дальше не должна, РФ должна проиграть войну, развязанную против Украины.

Такой вывод сделал советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк, комментируя совместное коммюнике лидеров G7 после выступления Владимира Зеленского на видеоконференции с ними.

"Единственный вопрос без ответа – это готовность международного сообщества предоставить Украине весь спектр необходимого оружия в максимально короткие сроки. Передача оружия позволит резко ускорить финализацию войны. С точки зрения боевых действий Россия проигрывает войну. Единственный ресурс РФ на сегодняшний день – это крылатые ракеты и иранские беспилотники, которыми они атакуют нашу территорию", – заявил он.

Говоря о том, как должен выглядеть проигрыш России, Подоляк назвал следующие этапы:

военное поражение России на территории Украины, выход украинских войск на суверенно признанные границы;

трансформация политической системы России.

"Российская политическая элита должна будет уйти в небытие, потому что с ними разговаривать не о чем, договариваться в ними не о чем", – добавил Подоляк.

Он уверен, что при этом в РФ будут происходить революционные процессы, и возникнет "слабая демократия", главное – не закрывать глаза на шовинизм и имперские амбиции россиян.

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Также он призвал лидеров стран G7 ввести санкции против энергетического сектора РФ в ответ на массовые удары по критической инфраструктуре Украины.

По словам Зеленского, Россия должна быть полностью изолирована и наказана за "референдумы" и аннексию украинской территории.