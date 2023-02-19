Президент Польши отметил, что никто не знал, что произойдет и как далеко зайдет Москва.

Президент Польши Анджей Дуда признался, почему приехал в Украину 23 февраля 2022 года. Он отметил, что хотел выразить поддержку Украине вместе с литовским коллегой Гитанасом Науседой.

"Мы поехали в Киев 23 февраля с президентом Гитаносом Науседой для того, чтобы показать, что мы поддерживаем Украину и президента Владимира Зеленского", - рассказал Дуда в интервью журналистике 1+1 Натальи Мосейчук в эфире национального телемарафона.

По его словам, он подумал, что это могла быть последняя встреча с Зеленским.

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"Была мысль, признаюсь, что я вижу его возможно в последний раз. Мы прощались и меня пробрало до мурашек, когда он сам сказал, что это может быть наша последняя встреча. Очень трогательно для меня было, когда мы снова увиделись в апреле. Тогда мы боялись, потому что он сказал нам, что не уедет из Киева, не покинет Украину и будет здесь до конца. Никто не знал, что произойдет, никто не знал, какими будут масштабы российской агрессии, поэтому наши опасения были действительно большими. Однако, мы хотели быть с ним рядом в тот момент", – поделился президент Польши.

Визит прещидентов Польши и Литвы в Киев 23 февраля 2022 года - что известно

Накануне полномасштабного вторжения Российской Федерации в Украину президент Польши Анджей Дуда и его литовский коллега Гитанас Науседа прибыли в Киев. Лидеры подписали вместе с Владимиром Зеленским декларацию о поддержке стремлений Украины вступить в ЕС, а также совместный ответ на признание РФ "независимости" псевдореспублик "ЛДНР".

Спустя год президент Польши признался, что знал о возможной попытке Российской Федерации оккупировать Украину, но была надежда, что Москва не пойдет на этот шаг.

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