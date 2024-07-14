Он отметил, что РФ пренебрегает международным порядком и международным правом.

Война в Украине – это не просто война за территорию Украины, это война за принципы, поэтому мир должен заботиться о происходящем. Такое заявление сделал президент Чехии Петр Павел, комментируя то, как объяснить американцам, почему для США важно заботиться о свободе "далекой Украины".

"Мы все должны заботиться о том, что происходит в Украине, потому что это не война за территорию Украины, это война за принципы. Россия считает, что они могут достичь своих долгосрочных политических целей военной силой", – подчеркнул он во время разговора в Атлантическом Совете в рамках своего визита в Техас после саммита НАТО, пишет "Голос Америки".

Он отметил, что РФ пренебрегает международным порядком и международным правом. В Москве просто хотят восстановить "величие Советского Союза".

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"Дело не в том, нравится вам Украина или нет. Речь идет о том, хотите ли вы жить в мире, где правила имеют значение. Потому что даже такие отдаленные от Украины страны, как, например, Колумбия, могут быть заинтересованы жить в мире, где их будут защищать какие-то правила", – пояснил чешский лидер.

По его словам, пока нет глобальной позиции относительно решительных действий в Украине, как Россия, так и Китай надеются, "что они смогут решить это на собственных условиях". При этом саммит НАТО в Вашингтоне "показал другой путь, потому что подавляющее большинство стран были едины в том, что мы должны сделать все возможное, чтобы помочь Украине не проиграть в этой войне".

"Никто не хочет краха России, но хотим, чтобы она потерпела поражение в Украине. И это важно, потому что иначе Россия будет поощрена, Китай будет ободрен, и многие другие страны, включая Иран, Северную Корею, будут ободрены в своем понимании того, что Запад, демократии, не так сильны, какими кажутся", – сказал Петр Павел.

Война в Украине: другие заявления президента Чехии

Президент Чехии Петр Павел призвал "как можно скорее убедить Россию", что ее войска не могут достичь значительного успеха в захватнической войне против Украины и заставить Москву садиться за стол переговоров. По его словам, позиция должна заключаться не в легализации оккупированных территорий как российских, а в том, чтобы объявить их "временно оккупированными территориями, которые мы никогда не признаем российскими".

Он также раскритиковал фразу "мост в НАТО", которую широко применяли во время саммита в контексте пути Украины к членству в Альянсе.

"Я немного чувствительно реагирую на это слово "мост", потому что им злоупотребляли в нашем собственном опыте. Мой предшественник пытался позиционировать Чехию как "мост между Западом и Востоком", но сейчас это не работает", – отметил Павел.

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