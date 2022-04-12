В Великобритании обратили внимание на значительные потери российских оккупационных войск в Украине.

В Министерстве обороны Великобритании считают, что план России в войне против Украины проваливается.

Об этом британское ведомство сообщает в Twitter.

В частности, отмечается, что во время боевых действий по меньшей мере шесть российских генералов были убиты, а российские солдаты предают и атакуют своих командиров.

При этом в оборонном ведомстве напомнили, что 2 тыс. 151 единица российской военной техники, артиллерийского оружия и воздушных аппаратов были повреждены, покинуты, уничтожены или захвачены, что в три раза превышает аналогичные показатели потерь Вооруженных сил Украины.

"Российские подразделения несут значительные потери и были вынуждены вернуться в Беларусь и Россию для реорганизации и восстановления запасов. Еще российские военные случайно сбили собственный воздушный аппарат", - говорится в сообщении.

В то же время обращается внимание, что официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков утверждает, что "специальная военная операция идет строго в соответствии с утвержденным планом".

В связи с этим в британском Минобороны спрашивают: "Это действительно план?" И призвали Россию прекратить войну в Украине.

Как сообщал УНИАН, по данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, потери оккупационных войск с начала полномасштабного вторжения в Украину в живой силе составляют около 19,6 тыс. человек.

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