США требуют от русских демонстрации серьезной деэскалации в Украине.

Президент США Джо Байден не планирует разговаривать с президентом России Владимиром Путиным.

Об этом заявила в четверг директор Белого дома по связям с общественностью Кейт Бедингфилд в эфире CNN.

По ее словам, любой разговор потребует "серьезной деэскалации" со стороны РФ в Украине и установит высокую планку для возобновления отношений между двумя лидерами.

"В настоящее время нет. Нам было совершенно очевидно, что любое возобновление дипломатии на этом уровне потребует от русских реальной демонстрации серьезной деэскалации, а мы этого не видели", - сказала Бедингфилд.

Как сообщал УНИАН, президент США Джо Байден видит признаки того, что российский глава Владимир Путин мог самоизолироваться.

"Кажется, он самоизолировался. И есть некоторые признаки того, что он уволил или посадил под домашний арест некоторых своих советников", - сказал американский глава.

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