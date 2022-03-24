Украинский МИД также аннулировал экзекватуру почетного консула Беларуси во Львове.

Министерство иностранных дел Украины заявляет о решении сократить численность персонала посольства Беларуси в Киеве до 5 человек.

Об этом говорится в заявлении представителя МИД Олега Николенко, которое есть в распоряжении УНИАН.

"Министерство иностранных дел Украины сегодня направило МИД Беларуси официальную ноту о решении украинской стороны сократить количество персонала посольства Беларуси в Украине до пяти человек. Дипломатическая аккредитация остальных сотрудников белорусского посольства отменяется, а их и членов их семей пребывание на территории Украины объявляется нежелательным", - подчеркнул Николенко.

Кроме того, спикер отметил, что после возвращения белорусских дипломатов в Украину по принципу взаимности для них устанавливается разрешительный режим передвижения за пределы 40-километровой зоны от центра города Киева.

Также, в соответствии со статьей 25 Венской конвенции о консульских сношениях 1963 года, МИД Украины аннулировал экзекватуру почетного консула Беларуси во Львове.

"Такие решения являются ответом нашего государства на недружественные действия Беларуси в отношении сотрудников дипломатических учреждений Украины в Минске и Бресте", - говорится в сообщении.

Кроме того, МИД предостерегает белорусские власти, что любые их дальнейшие недружественные шаги в отношении Украины получат решительный ответ.

Как сообщал УНИАН, ранее белорусский МИД заявил, что количество украинских дипломатов в Беларуси будет сокращено и они должны покинуть территорию республики. Украинское посольство продолжит работу в Беларуси в формате 1 + 4, то есть посол и четыре сотрудника.

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