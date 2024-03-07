По мнению Петера Тиде, "в стране Путина ты не свободен даже после смерти".

Вероятное свержение президента России Владимира Путина не приведет к демократии в РФ. Об этом в своей колонке для Bild пишет политический обозреватель Петер Тиде.

Комментируя смерть и похороны российского оппозиционера Алексея Навального, он отметил, что его мать не смогла похоронить сына так, как хотела, а жена и дети не смогли попрощаться с ним у могилы.

"В стране Путина ты не свободен даже после смерти. Да, Навальный был последним в своем роде. Путин его устранил. Новый лидер оппозиции сначала должен вырасти, или выйти из ГУЛАГа", - написал аналитик.

В то же время, по его словам, "кремлевскому лидеру нет покоя", ведь он должен опасаться убийства по примеру других тиранов.

"Военные не смогут - или не захотят - вечно объясняться за горы тел молодых солдат, которые возвращаются из Украины. Давление матерей и вдов очень большое. Любая пропаганда - ничто по сравнению с полями могил. Но даже свержение Путина не приведет к демократии. Только к новой форме тирании. Тогда есть надежда на то, что на улице найдется кто-то, готовый возглавить группу, чтобы через столетия прорваться через череду деспотов", - резюмировал Тиде.

Выборы президента РФ - последние новости

Выборы президента в России пройдут с 15 по 17 марта. ЦИК России утвердила текст избирательного бюллетеня на выборах президента. Туда не добавили оппозиционного к Путину политика Бориса Надеждина.

В Совете нацбезопасности и обороны объяснили, почему украинцам на ВОТ лучше избежать участия в "выборах" Путина. Москва таким образом хочет легализовать свое полномасштабное вторжение и собрать информацию об украинцах в оккупации.

При этом, по мнению эксперта Украинского института будущего Игоря Попова, мир может не признать выборы в России. На это, по его словам, есть несколько причин. По мнению аналитика, выборы в РФ уже имеют ряд нарушений, хотя они еще даже не начались.

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