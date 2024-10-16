Министр обороны Франции заявил, что поставки начнутся в ближайшие недели.

Франция готовится к поставкам Украине своей первой разработки дронов-камикадзе. Об этом сообщил министр обороны Франции Себастьен Лекорню в социальной сети X.

"Успешные испытания первого французского боеприпаса с дистанционным управлением, также называемого дроном-камикадзе. Восстановление суверенитета над этим ключевым сегментом для наших армий менее чем за два года", - отметил он.

При этом министр анонсировал поставки дронов "в Украину и в наши войска в ближайшие недели".

Напомним, ранее Себастьен Лекорню признал, что Франция не выполнит свое обещание передать до 3 миллиардов евро на военную помощь Украине в этом году. По его словам, страна находится на пути к выделению лишь "более 2 миллиардов евро".

Отмечалось, что президент Франции Эммануэль Макрон пообещал направить максимум €3 млрд в начале года. И єто подавалось, как часть усилий по увеличению французской помощи Украине после того, как Париж подвергся критике.

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