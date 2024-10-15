Министр обороны Франции отметил, что дополнительные расходы на помощь Украине до конца года запрашивать у парламента не будут.

Франция не выполнит свое обещание передать до 3 миллиардов евро на военную помощь Украине в этом году и находится на пути к выделению лишь "более 2 миллиардов евро". Об этом заявил в понедельник законодателям министр вооруженных сил Себастьен Лекорню, сообщает Politico

"В начале 2024 года было принято политическое решение, что эта помощь может составить €3 млрд. На самом деле, мы превысим €2 млрд, но не €3 млрд", - сказал Лекорню.

Отмечается, что президент Франции Эммануэль Макрон пообещал направить максимум €3 млрд в начале этого года - часть усилий по увеличению французской помощи Украине после того, как Париж подвергся критике за то, что сделал меньше, чем другие страны, такие как Германия.

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Однако теперь Франция находится под давлением, чтобы сократить свой дефицит, который может составить 6 процентов ВВП в 2024 году.

Ожидается, что в следующем году оборонный бюджет Франции достигнет 50,5 млрд евро - одна из немногих статей бюджета, которая увеличится. Однако в понедельник Лекорну сообщил законодателям, что министерство вооруженных сил прекратит запрашивать дополнительные средства в конце года на непредвиденные расходы, связанные с развертыванием сил НАТО в Эстонии и Румынии, или на помощь Украине.

По словам Лекорну, помощь Украине в размере 300 миллионов евро поступает из процентов по замороженным российским активам и будет использована для покупки 155-мм артиллерийских боеприпасов, самоходных гаубиц Caesar и топлива. От 400 до 600 миллионов евро будет получено за счет более низких темпов инфляции и использовано для ремонта ракет SCALP и Aster для Украины.

Министр обороны Франции отметил, что дополнительные расходы на помощь Украине до конца года запрашивать у парламента не будут.

Как Франция помогает Украине

На прошлой неделе французский президент приветствовал президента Украины Владимира Зеленского в Париже, чтобы обсудить его "план победы" и дополнительную помощь Украине. Накануне визита Зеленского Макрон приветствовал украинских солдат, проходящих подготовку на востоке Франции в рамках французской инициативы по обучению целой бригады на французском оборудовании.

Также ожидается, что Франция предоставит Киеву истребители Mirage 2000 в первой половине 2025 года.

В целом Париж предоставил Киеву военную помощь на сумму 1,7 млрд евро в 2022 году и 2,1 млрд евро в 2023 году; это отстает от таких европейских стран, как Германия, Великобритания и Швеция.

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