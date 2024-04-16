Иран имел на вооружении одну из наиболее многочисленных артиллерийских компонент из пушек М-46, отметил Коваленко.

Иран начал поставлять России 130-мм боеприпасы для пушки корпусной артиллерии М-46. На это обратил внимание военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

Как отметил эксперт, данные пушки производились с 1948 года и обладали высокой дальностью стрельбы, в зависимости от типа боеприпаса. В советской номенклатуре боеприпасов наиболее дальнобойными были 53-ВОФ-482В и 3ВОФ43 с дальностью выстрела 27,5 км.

"С некоторых пор Россия принялась снимать с хранения М-46, чтобы добиться посредством буксируемой артиллерии паритета с украинскими арт-системами, передаваемыми международными партнерами. Но самое интересное все же то, что данный снаряд не советский, а иранский, хотя авторы фото пытаются его выдать за китайский. То есть Иран, помимо всей прочей, на сегодняшний день верифицированной номенклатуры БК (152-мм, 122-мм, 122-мм реактивные снаряды, 120-мм мины), передает России еще и 130-мм снаряды", – написал он.

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Коваленко отметил, что Иран имел на вооружении одну из наиболее многочисленных артиллерийских компонент из М-46 – около тысячи стволов.

"А потому, не исключено, что в перспективе в Россию могут отправиться в некотором количестве и сами пушки", – резюмировал обозреватель.

Сотрудничество Ирана и России

Как известно, Иран является одним из поставщиков вооружения России, которая использует его в войне против Украины. В частности, Тегеран продает Москве ударные беспилотники типа "Шахед", которые летят по украинским городам.

В свою очередь, Иран закупает у России аэростаты, которые могут использоваться для шпионажа, пишет "Медуза". Как свидетельствуют слитые письма, все аэростаты и комплектующие отправляли по морю. Это облегчало транспортировку, поскольку корабли могли отключить трекеры.

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