Подрыв российского военного патруля в Сирии попал на видео

В результате взрыва поврежден бронетранспортер российской военной полиции и турецкий бронеавтомобиль.

В Сирии 14 июля во время совместного российско-турецкого патрулирования трассы М-4 в районе населенного пункта Эриха в южной части зоны Идлиб, на пути следования автоколонны произошел подрыв самодельного взрывного устройства.

Видео инцидента было опубликован в YouTube.

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Как сообщают российские СМИ, подрыв произошел около 8 утра. В результате взрыва поврежден бронетранспортер российской военной полиции и турецкий бронеавтомобиль.

Трое российских военнослужащих якобы получили легкие ранения. Есть раненые среди экипажа турецкого бронеавтомобиля.

Как сообщал УНИАН, сирийские и российские военные самолеты осуществляли авиаудары по школам, больницам и рынкам в провинции Идлиб, что можно расценить как военные преступления. Об этом заявили эксперты ООН.

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