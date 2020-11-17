Между тем, местные жители говорят, что в городе Шуша, который оказался под контролем азербайджанских сил, больше нет ни одного армянина.

Армянские беженцы, бежавшие от шестинедельной войны между Азербайджаном и этническими армянскими силами, начали возвращаться в Нагорный Карабах. Они попытаются отстроить свои сломанные жизни после подписания перемирия на прошлой неделе, которое продвигала Россия.

Об этом пишет Reuters, добавляя, что по меньшей мере две колонны автобусов привезли людей из соседней Армении в Степанакерт, столицу спорного региона. Согласно с условиями перемирия, крупнейший город Нагорного Карабаха остается под контролем этнических армян. Но другие территории, которые до этого контролировали армянские силы, отходят под контроль Баку.

Читайте такжеWashington Post: Война в Нагорном Карабахе вносит пять изменений в линии на картахВ понедельник беженцы выстроились в центре Степанакерта, который был безлюдным несколько последних недель. Они получали пакеты с гуманитарной помощью, которая включала различные продукты питания. Несколько мужчин раздавали свернутые куски пластика, который беженцы могли бы использовать при ремонте своих домов по возвращении. Люди признаются, что возвращаются в Нагорный Карабах с разбитым сердцем.

"Я была очевидцем трех войн здесь. В 1992-м и 2016-м. Но ни разу не покидала город ни на минуту. Но на этот раз это было ужасно", - сказала женщина средних лет, не назвавшая своего имени.

По ее словам, она вернулась в воскресенье. А до того, несколько недель находилась в приграничном городе Сисиан в Армении. Туда она бежала от войны после первой недели боев в начале октября, когда пришлось прятаться от обстрелов в бомбоубежище.

Хотя Степанакерт остается под контролем армян после перемирия, город Шуша - второй крупнейший город Нагорного Карабаха, теперь отошел Азербайджану.

"В Шуше больше нет армян", - сказал 35-летний Александер Симонян, учитель физкультуры из города Шуша.

Читайте такжеВ Армении подтвердили гибель более 2,3 тысячи солдат в Нагорном КарабахеКогда бои начались, он отправил свою жену и детей в Армению, а сам присоединился к силам обороны Нагорного Карабаха. По словам Симоняна, теперь он живет с друзьями в Степанакерте. И ему некуда вернуться с семьей. Хотя он надеется, что власти предложат какое-то жилье.

"Это наша земля. Куда нам уйти? Я не могу жить где-то в другом месте", - сказал он.

Министерство обороны России сообщило, что в минувшее воскресенье помогло вернуться в Нагорный Карабах 475 людям. В общем, с 14 ноября это сделали 725 человек.

27-летний бывший боец Андракин Саркисян рассказал, что после перемирия смог привезти жену и двух сыновей из Армении в родное село Бадара в Нагорном Карабахе. По его словам, новое перемирие было очень болезненным.

"Я был на передовой. И командиры просто связались с нами и сказали, что землю отдали. Все солдаты плакали", - рассказал он.

Читайте такжеАзербайджан и Армения обменялись телами погибших военныхСаркисян работал парикмахером в Степанакерте до войны. Он участвовал в боях в Гардутском районе, который военные Азербайджана взяли под контроль еще в начале конфликта. Многие бойцы его батальона были убиты во время артиллерийского обстрела 11 октября. Сам Саркисян выжил, потому что перед тем его отправили охранять контрольно-пропускной пункт.

"Ребята просто сгорели. Мы собирали куски их тел. Мне теперь каждую ночь это снится. Это было невыносимо", - сказал он.

Из-за таких травматических воспоминаний ему трудно думать об условиях перемирия.

"Речь идет не о земле. А о крови, которой она полита. Надеюсь, это последняя война", - сказал Саркисян.

Мирное соглашение по Нагорному Карабаху: что известно

10 ноября ночью премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что подписал с Азербайджаном и Россией соглашение о прекращении войны в Нагорном Карабахе.

В Нагорном Карабахе после завершения боевых действий будет развернута совместная миротворческая миссия России и Турции.

Жители Еревана, протестовавшие против решения о прекращении войны в Нагорном Карабахе, прорвали оцепление и ворвались в здание правительства Армении.

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Перевод: Лесь Дымань