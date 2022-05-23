Вице-президент Европейской комиссии, высокий представитель Евросоюза по вопросам внешней политики и безопасности Жозеп Боррель назвал наступление РФ на Украину безумным.
Широкомасштабная агрессия России против Украины стала "сигналом к пробуждению для (политики - Ред.) обороны ЕС", говорится в блоге главного дипломата ЕС на сайте Европейской службы внешних действий.
"...российское безумное наступление на Украину вернуло войну на европейскую землю. По количеству военных возможностей, вовлеченных в эту войну, по ее человеческой цене и по глобальным последствиям она представляет собой глобальный сдвиг в европейской среде по безопасности...", - отметил Боррель.
Дипломат добавил, что оборонные способности ЕС не отвечают потребностям перед угрозой, которая существует.
"...российское вторжение в Украину стало сигналом к пробуждению для (политики - Ред.) безопасности и обороны ЕС...", - поделился вице-президент ЕК.
Напомним, РФ рано утром 24 февраля вторглась в Украину. Противник сперва атаковал военные объекты, а затем обстреливал и мирные населенные пункты. Оккупантам удалось взять под контроль ряд населенных пунктов на востоке и юге украинского государства.
В середине мая Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз не признает частью РФ ни одного захваченного квадратного километра нашего государства.
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