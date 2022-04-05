Американцы пытались избежать любого напряжения со стороны РФ на фоне усиления бомбардировок Украины.

В середине марта США успешно испытали гиперзвуковую ракету, но не разглашали этого, чтобы избежать усиления напряжения со стороны России.

Об этом пишет CNN со ссылкой на источник по вопросам обороны.

Ракету Hypersonic Air-breathing Weapon Concept (HAWC) запустили с бомбардировщика B-52 вблизи западного побережья во время первого успешного испытания версии системы Lockheed Martin.

Испытания ракеты состоялись через несколько дней после того, как Россия заявила, что о применении собственной гиперзвуковой ракеты в Украине.

Американские чиновники молчали об гиперзвуковом испытании в течение двух недель, поскольку старались не спровоцировать Кремль или президента Владимира Путина на фоне усиления бомбардировки Украины.

Во время американских испытаний Байден готовился к визиту в Европу, в частности в Польшу.

Напомним, что ранее оккупанты применили гиперзвуковые ракеты комплекса "Кинжал" на западе Украины.

Впоследствии президент США Джо Байден заявил, что это единственное, что Россия может использовать с уверенностью.

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