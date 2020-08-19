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Лукашенко прокомментировал сообщения о военной технике РФ у границы с Беларусью

13:03, 19 августа 2020
Мир
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Лукашенко прокомментировал информацию об иностранном вмешательстве / Фото: REUTERS

Действующий президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что российская военная техника на российско-белорусской границе – это фейк.

Такое заявление он сделал на заседании Совета безопасности с участием руководителей регионов, передает БЕЛТА.

"Еще одна проблема – это фейки. Открытое вранье в интернете: иностранные войска в Беларуси, техника из Российской Федерации в Беларуси. Вы, наверное, уже это видели, когда эти фейки раскручиваются. Берут колонну военной техники - неизвестно когда, неизвестно чья, неизвестно на какой дороге, но надо сказать, что они с российской границы в Оршу двигаются", – сказал Лукашенко.

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"Сняли, не понимая того, что это белорусские БТР, а не российские. И что они двигались в направлении западной границы (несколько дней назад Александр Лукашенко поручил перебросить воздушно-десантную бригаду из Витебска в Гродно. – прим. БЕЛТА), когда мы приняли решение о том, что нам надо принимать дополнительные меры по защите государственного суверенитета и независимости, государственной границы на Западе", – сказал он.

"Что касается иностранных войск, то сегодня ни одного человека из других государств в Беларуси нет", – утверждает Лукашенко.

Военная техника РФ у границ с Беларусью

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Автор: Андрей Василюк

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