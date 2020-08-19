Лукашенко прокомментировал сообщения о военной технике РФ у границы с Беларусью
Действующий президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что российская военная техника на российско-белорусской границе – это фейк.
Такое заявление он сделал на заседании Совета безопасности с участием руководителей регионов, передает БЕЛТА.
"Еще одна проблема – это фейки. Открытое вранье в интернете: иностранные войска в Беларуси, техника из Российской Федерации в Беларуси. Вы, наверное, уже это видели, когда эти фейки раскручиваются. Берут колонну военной техники - неизвестно когда, неизвестно чья, неизвестно на какой дороге, но надо сказать, что они с российской границы в Оршу двигаются", – сказал Лукашенко.
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"Сняли, не понимая того, что это белорусские БТР, а не российские. И что они двигались в направлении западной границы (несколько дней назад Александр Лукашенко поручил перебросить воздушно-десантную бригаду из Витебска в Гродно. – прим. БЕЛТА), когда мы приняли решение о том, что нам надо принимать дополнительные меры по защите государственного суверенитета и независимости, государственной границы на Западе", – сказал он.
"Что касается иностранных войск, то сегодня ни одного человека из других государств в Беларуси нет", – утверждает Лукашенко.
Военная техника РФ у границ с Беларусью
- В сети россияне начали публиковать видео, на которых зафиксированы многочисленные колонны полицейской техники, движущиеся в сторону границы с Беларусью.
- Сотрудник расследовательской группы Conflict Intelligence Team Кирилл Михайлов отметил, что эта ситуация напоминает 2014 год, когда были видео российских колонн, которые двигались к границам Украины.
Что происходит в Беларуси: хроника протестов
- 9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы.
- Согласно официальным данным ЦИК, Лукашенко набрал 80,1% голосов избирателей, его основной оппонент Тихановская - 10,1%, остальных трех кандидатов поддержали менее 2%.
- Тысячи жителей Беларуси, несогласных с итогами выборов, вышли на акции протеста, произошли столкновения с силовиками.
- Также с 11 августа в стране была объявлена общенациональная забастовка.
- В первые дни участников акций жестоко разгонял милицейский спецназ, тысячи людей задержали, многих из них при задержании и в СИЗО сильно били.
- 14 августа задержанных начали отпускать.
- Европейский Союз не признает результатов выборов президента Беларуси.
- 16 августа в Минске состоялся самый масштабный в истории Беларуси Марш за свободу. На улицы вышли сотни тысяч человек.
- 17 августа предприятия по всей Беларуси начали забастовки.
- Действующий президент Лукашенко перед работниками МКЗТ заявил: "пока вы меня не убьёте, других выборов не будет".
- Белорусская оппозиция взялась за создание Координационного совета, цель которого - обеспечить транзит власти.
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