Общая военная помощь Франции Украине в 2024 года не достигнет максимальной суммы в 3 миллиарда евро, что было указано в двустороннем соглашении о сотрудничестве в сфере безопасности, которое было заключено между странами 16 февраля, заявил министр вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню.
Сумма до конца года составит чуть более 2 млрд евро, тогда как в 2022 году она была в размере 1,7 миллиарда евро, в 2023 году — 2,1 млрд евро, пишет Le Monde.
Лекорню, обратившись к депутатам комитета по обороне, отметил, что около 300 миллионов евро из общей суммы поступили "от доходов от замороженных российских активов". На эти деньги Франция финансирует производство 155-мм снарядов, артиллерийских систем Цезарь и топливо. Кроме того, как сообщается, около 533 миллионов евро в 2024 году идет на пожертвование старого оборудования от французской армии, которое будет заменено новым.
Министр ВС Франции также отметил, что финансирование помощи Украине также происходит за счет "прироста инфляции", который в этом году оценивается в 400-600 миллионов евро. СМИ пишет, что эти "доходы" происходят вследствие замедления инфляции по сравнению с прогнозами о более высоком уровне инфляции.
"Другая часть помощи поступает из Фонда помощи Украины, который позволяет Киеву покупать оборудование непосредственно у французских промышленников или у Европейского фонда мира (EFF)", - говорится в материале.
Как отметил Лекорню, Франция внесла 1,2 млрд евро в этот инструмент Европейского Союза, однако они "являются бенефициарами, поскольку 143 млн евро было получено министерством [вооруженных сил Франции] в 2024 году" в пользу Украины.
Другие новости о европейской военной помощи Украине
Ранее УНИАН сообщал, что ЕС меняет подход в военной помощи Украине и переходит к инвестициям в ВПК.
"В более широком смысле речь идет о постепенной интеграции Украины в западные цепочки поставок оборонной промышленности", - отметил Ян Лессер.
Кроме того, Германия больше не намерена передавать Украине тяжёлую технику. Сообщается, что это происходит из-за "вывода", якобы Украина в ближайшее время не сможет начать контрнаступление.