В двустороннем соглашении между Францией и Украиной была указана сумма в 3 млрд евро, но помощи оказано меньше.

Общая военная помощь Франции Украине в 2024 года не достигнет максимальной суммы в 3 миллиарда евро, что было указано в двустороннем соглашении о сотрудничестве в сфере безопасности, которое было заключено между странами 16 февраля, заявил министр вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню.

Сумма до конца года составит чуть более 2 млрд евро, тогда как в 2022 году она была в размере 1,7 миллиарда евро, в 2023 году — 2,1 млрд евро, пишет Le Monde.

Лекорню, обратившись к депутатам комитета по обороне, отметил, что около 300 миллионов евро из общей суммы поступили "от доходов от замороженных российских активов". На эти деньги Франция финансирует производство 155-мм снарядов, артиллерийских систем Цезарь и топливо. Кроме того, как сообщается, около 533 миллионов евро в 2024 году идет на пожертвование старого оборудования от французской армии, которое будет заменено новым.

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Министр ВС Франции также отметил, что финансирование помощи Украине также происходит за счет "прироста инфляции", который в этом году оценивается в 400-600 миллионов евро. СМИ пишет, что эти "доходы" происходят вследствие замедления инфляции по сравнению с прогнозами о более высоком уровне инфляции.

"Другая часть помощи поступает из Фонда помощи Украины, который позволяет Киеву покупать оборудование непосредственно у французских промышленников или у Европейского фонда мира (EFF)", - говорится в материале.

Как отметил Лекорню, Франция внесла 1,2 млрд евро в этот инструмент Европейского Союза, однако они "являются бенефициарами, поскольку 143 млн евро было получено министерством [вооруженных сил Франции] в 2024 году" в пользу Украины.

Другие новости о европейской военной помощи Украине

Ранее УНИАН сообщал, что ЕС меняет подход в военной помощи Украине и переходит к инвестициям в ВПК.

"В более широком смысле речь идет о постепенной интеграции Украины в западные цепочки поставок оборонной промышленности", - отметил Ян Лессер.

Кроме того, Германия больше не намерена передавать Украине тяжёлую технику. Сообщается, что это происходит из-за "вывода", якобы Украина в ближайшее время не сможет начать контрнаступление.

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