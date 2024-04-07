Париж вряд ли пойдет на такой шаг самостоятельно, но слова Макрона должны быть подкреплены реальными возможностями.

Президент Франции Эммануэль Макрон хочет отправить свою армию в Украину на фоне задержки помощи Киеву со стороны США. Париж вряд ли пойдет на такой шаг самостоятельно, но слова Макрона должны быть подкреплены реальными возможностями. Об этом говорится в материале NZZ.

Издание рассказывает о 4 вариантах использования армии Франции на войне в Украине.

Вариант 1: Севернее Киева

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Зона особой фокусировки к северу от столицы с целью недопущения удара с территории Беларуси. Это также разгрузило бы украинскую армию и высвободило силы для фронта.

Вариант 2: Резерв на Запорожском фронте

Украинскую армию поддерживает французская дивизия, как препятствующая прорыву через Днепр.

Вариант 3: Севернее Одессы

Зона особой фокусировки к северу от Одессы. Это обезопасит порт. Кроме того, французские войска могут быть готовы к переброске в Молдову.

Вариант 4: В Молдове

Резервные силы для поддержки правительства Молдовы против вооруженных формирований (зеленых человечков) или российской интервенции в Гагаузии.

По мнению аналитиков, первый и третий варианты были бы прежде всего стратегическими и имели бы политическую символику: в случае российского прорыва первоочередным будет устранение украинского правительства во главе с президентом Владимиром Зеленским. Если бы Франции удалось защитить столицу Киев от захвата, быструю победу Кремля можно было бы предотвратить.

"Подобное значение имеет Одесса. Портовый город символизирует многообразие Украины. Если бы она отошла к России, Украина потеряла бы культурный центр, что пошатнуло бы идею украинской нации. Кроме того, на данный момент Одесса является важнейшей точкой выхода страны к Черному морю. Если бы портовый город был обеспечен в долгосрочной перспективе, Украина осталась бы морской державой. Украинской армии уже удалось значительно ослабить Черноморский флот России", - говорится в материале.

Отправка французских войск в Украину

В марте президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил свои планы разместить западные войска в Украине. По его словам, Франция может разместить свои войска в Украине, чтобы противостоять России.

Как сказал Макрон, возможно, в какой-то момент "нам придется провести операции на местах, какими бы они ни были, чтобы противостоять российским силам. Сила Франции в том, что мы можем это сделать".

Накануне президент Владимир Зеленский прокомментировал инициативу Макрона по отправке западных войск в Украину. По словам главы государства, если эти войска будут обучать украинских бойцов здесь, "то это будет гораздо быстрее, чем отправлять наши бригады за границу".

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