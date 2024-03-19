Российско-украинская война вернулась в центр внимания французских СМИ, но в значительно "более близком" самим французам контексте.

На французском телевидении начали всерьез обсуждать сценарии размещения французских войск в Украине. В частности соответствующий сюжет вышел на новостном канале LCI и сейчас доступен также на его YouTube-канале.

Журналисты пригласили в студию новостной программы военного историка и аналитика Винсента Арбаретье, с которым обсудили в частности то, где именно в Украине могут разместиться французские войска.

Стоя у большой карты, аналитик определил две потенциальные локации, где могут появиться французские батальоны - вдоль Днепра и вдоль границы с Беларусью.

По словам Арбаретье, размещение французских войск вдоль Днепра стало бы недвусмысленным сигналом для РФ, где проходит та "красная линия", которую российской армии нельзя пересекать. В то же время размещение французов на границе с Беларусью стало бы гарантией безопасности для столичного Киева.

Аналитик не исключает, что Франция может реализовать оба сценария одновременно. По его подсчетам, для выполнения этих задач французскому командованию придется задействовать около 20 тысяч солдат, собранных в мобильные бригады.

Перспектива появления французских войск в Украине

Как писал УНИАН, в конце февраля президент Франции Эммануэль Макрон сделал неожиданное заявление о том, что обсуждал вопрос возможной отправки войск в Украину с союзниками и что такой сценарий нельзя исключать. Позже он подтверждал этот тезис, но отмечал, что сейчас согласия на это нет.

По данным французской газеты Le Monde, руководство Франции размышляет над возможной отправкой войск в Украину уже давно - как минимум с прошлого лета. По данным источников, в феврале Макрон в узком кругу заявил, что в этом году ему, вероятно, таки придется отправить небольшой контингент в Одессу.

Вас также могут заинтересовать новости: