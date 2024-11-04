Вероятно, отношения выясняли банды из разных городов.

Сегодня, 4 ноября, во Франции во время драки, в которой участвовали примерно пятнадцать человек, одному из пострадавших отрезали (или отрубили) пальцы, другой получил травму головы.

Согласно сообщению Le Figaro, инцидент произошел в понедельник, около восьми утра в экспрессе RER, на вокзале Озуа-ла-Феррьер (департамент Сена и Марна). Говорится, что в поезд, следовавший из Парижа в Турнан-ан-Бри, зашли около пятнадцати человек, вооруженных топорами и ножами.

"Некоторые были ранены. Одному из них отрезали несколько пальцев. Люди начали кричать и разбегаться в разные стороны", - рассказал очевидец.

Видео дня

Предполагается, что драка произошла между враждующими группировками из разных городов.

По данным французской прессы, в результате драки четверо получили ранения, двое - серьезные и двое - легкие. По предварительным данным, у одного из пострадавших - травма головы, другой - потерял часть руки.

Глава региона Иль-де-Франс Валери Пекресс, заявила, что население всей страны страдает из-за участившихся бандитских "разборок".

"Я призываю министров внутренних дел и юстиции объединить усилия, чтобы положить конец этой спирали безнаказанности и насилия. Я попросила SNCF предоставить запись видеонаблюдения, чтобы идентифицировать преступников...", - написала она в социальной сети Х.

В настоящее время известно, что в драке участвовало, в том числе несколько несовершеннолетних.

Массовые драки - последние новости

Летом самолет Ryanair совершил экстренную посадку из-за массовой драки пассажиров за места.

Напомним, в Одессе между работниками одного из районных ТЦК и СП и рабочими "скорой" произошла массовая стычка. Медицинские бригады на служебных машинах приехали освобождать коллег из военкомата, которые ранее туда прибыли для оказания медицинской помощи и оказались в "заложниках".

Военные настаивали, что произошла провокация. Тогда, как сообщал УНИАН, на улицу Филатова, к зданию ТЦК, подъехали машины скорой помощи с включенными сиренами. Местные Телеграмм-каналы распространили видео, на котором зафиксирована драка между людьми в военной форме и сотрудниками службы "103". Оппонентов пытались разнять полицейские.

Вас также могут заинтересовать новости: