Есть вопросы к психическому здоровью лидера россиян, отметила эксперт.

Российский диктатор Владимир Путин на выставке Агентства стратегических инициатив странно делал рисунок на сенсорной панели отечественного производства.

Психолог, психотерапевт Ольга Голубицкая в комментарии УНИАН объяснила, что в мире психодиагностики есть проективные методики. Это иллюстрированные тесты для определения психоэмоционального состояния. Обычно этот метод используется с детьми, но также может использоваться и со взрослыми.

Она отметила, что рисунку Путина можно дать только приблизительную интерпретацию. "Если мы посмотрим, как он рисовал, - он вообще очень странно начал рисовать. Он начал рисовать размытые границы справа и слева... Видно, что он не знает, что он хочет рисовать, и рисует эти размытые границы", - сказала Голубицкая.

По ее словам, часто в проективных методиках рисунки справа и слева говорят о том, что происходило с человеком в прошлом и будущем:

Поэтому, возможно, прошлое и будущее размыто и нет каких-то конкретных границ. Потом он сочетает это с вертикальными линиями - как поиск опоры. И таким образом у него вообще получается очень геометрическая фигура, с которой он начинает делать лицо"

Она добавила, что это вообще нехарактерный подход к рисованию лица.

Голубицкая отметила, что вообще есть вопросы к психическому здоровью Путина, о чем много и давно говорят. "Нетипичное поведение в рисуночных тестах среди детей будет считаться маркером, что надо еще сделать дополнительную диагностику, потому что есть вопросы к тому, как мыслит ребенок. То же самое можем говорить и о взрослом человеке", - сказала она.

Психолог добавила, что дальше Путин продолжает рисовать с глаз:

Если бы это было несуществующее животное (на рисунке - УНИАН), там бы интерпретировали, с чего первого начинает рисовать лицо, - на том главный фокус - много смотреть. Если рот, то, в первую очередь, говорит. Если уши, - в первую очередь, слушает. А у него, в первую очередь, это глаза. Какие он еще так очень вертикальными черточками зарисовывает"

По ее словам, то, как Путин нарисовал глаза, также интересно говорит о его нетипичности интерпретаций - как он воспринимает и интерпретирует человека и себя "очень странным образом".

"Потом он рисует нос, рот ... потом, также очень интересно, он рисует волосы дыбом. Очень часто на несуществующем животном острые предметы, которые рисуются над животным, которые направлены вверх, - это агрессия против тех, кто стоит выше", - отметила эксперт.

Напоследок Путин дорисовывает уши, что свидетельствует о том, что "в самом конце только он будет что-то слушать". "То есть смотреть, проявлять агрессию, имитировать лояльность - как он нарисовал нос и рот. И в самом конце он еще пытался нарисовать во рту какой-то язычок", - сказала психолог.

На вопрос, насколько этот рисунок свидетельствует о какой-то психологической проблеме, Голубицкая отметила, что если бы такой рисунок нарисовал ребенок, то она бы поставила себе галочку, что необходимо провести дополнительные тесты на уточнение психоэмоционального состояния ребенка, ведь это нетипичный алгоритм рисования лица.

"И были бы вопросы насчет психического здоровья ребенка, его уровня развития, его адекватности и восприятия", - сказала эксперт.

Интересные новости о Путине - сегодня это стоит знать

Владимиру Путину уже не раз приписывали различные диагнозы, в частности, представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий говорил, что диктатор болен и морально, и физически.

По мнению психотерапевта Елены Рыхальской, лидер россиян живет в двух реальностях и, похоже, страдает шизофренией. Стоит отметить, что в Кремле не раз утверждали, будто бы Путин "абсолютно здоров".

Вас также могут заинтересовать новости: