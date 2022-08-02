Чжан Цзюнь призвал Вашингтон соблюдать свою приверженность принципу "одного Китая".

Визит спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань подорвет отношения Китая и США.

Об этом заявил посол Китая в ООН Чжан Цзюнь, сообщает Reuters.

На пресс-конференции, посвященной началу председательства Китая в Совете Безопасности ООН, посол назвал возможный визит Пелоси на Тайвань "провокационным".

"Такой визит, по-видимому, очень опасен, очень провокационен... Если такой визит состоится, это также подорвет отношения между Китаем и Соединенными Штатами", - считает Чжан Цзюнь.

По словам посла, вероятный визит Пелоси нельзя сравнивать с последним визитом спикера Палаты представителей США на остров в 1997 году.

"Ранняя ошибка не делает следующую ошибку законной. Кроме того, ситуация на Тайване также меняется при поддержке некоторых внешних сил", - указал посол Китая.

Чжан Цзюнь призвал Вашингтон соблюдать свою приверженность принципу "одного Китая", который, по его словам, президент США Джо Байден подтвердил во время телефонного разговора с китайским лидером Си Цзиньпином на прошлой неделе.

Визит Пелоси на Тайвань и рост напряженности между Китаем и США: что стоит знать

Из-за возможного визита спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань, который Пекин считает частью Китая, напряженность между двумя крупнейшими мировыми сверхдержавами возросла.

Как сообщалось ранее, Нэнси Пелоси заявляла, что намерена посетить Тайвань после 1 августа. Американские издания Bloomberg и NBC со ссылкой на источники сообщали, что 29 июля стартует турне официальной делегации Конгресса США во главе с Нэнси Пелоси по странам Азии. Ожидаются визиты в Японию, Южную Корею, Малайзию и Сингапур. Визит на Тайвань был указан как "предварительный".

Если бы визит состоялся, Пелоси стала бы первым высокопоставленным американском политиком, посетившим Тайвань за последние 25 лет.

О том, следует ли Пелоси посетить Тайвань, развернулись дебаты. Это связано с ростом обеспокоенности по поводу того, что Пекин может пойти на военные действия против демократического Тайваня.

Члены Конгресса от обеих партий призывали Пелоси не отказываться от визита, говоря о том, что отказ из-за протестов Китая будет равносилен уступке Пекину.

Китай заявлял, что ответит "решительными мерами" если Пелоси отправится на Тайвань. Чжао Лицзянь, официальный представитель министерства иностранных дел Китая, повторял, что Пекин "твердо возражает" против возможного визита.

Джо Байден не поддержал идею Пелоси. Он сказал, что Министерство обороны США против посещения Тайваня американскими официальными лицами.

"Военные считают, что сейчас это не очень хорошая идея", - сказал он.