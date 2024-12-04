Генерал считает, что Украине нужно наносить больше ударов по объектам в Крыму и Керченскому мосту.

Разрешение Украине использовать дальнобойное западное оружие по объектам на территории России приносит свои плоды. Украинским войскам уже удалось нанести удары по ключевым целям врага.

Об этом рассказал американский генерал, экс-командующий армией США в Европе Бен Ходжес в комментарии для РБК-Украина.

"Украина бьет по правильным целям, таким как склады боеприпасов и штабы", - сказал он.

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Американский генерал добавил, что украинским военным нужно наносить больше ударов по объектам в Крыму и Керченскому мосту. По его словам, именно полуостров остается "решающим театром войны".

"Это первый шаг к освобождению Крыма - сделать его непригодным, затем изолировать, что станет возможным с разрушением Керченского моста", - подчеркнул Ходжес.

Он напомнил, что в зоне поражения ракет ATACMS около 250 военных объектов России, среди которых склады боеприпасов, аэродромы, штабы и места скопления личного состава врага. Это подтверждает и анализ Института изучения войны.

Украина наносит удары по Крыму - важные новости

Ранее в Forbes раскрыли истинную цель массированного удара Сил обороны Украины по Крыму 27 ноября. В Институте изучения войны считают, что ВСУ, в частности, применили ракеты Storm Shadow.

Кроме того, в ГУР сообщали, что 29 ноября украинские разведчики поразили три российских радиолокационных комплекса в оккупированном Крыму. Отмечается, что огневая работа по военным объектам российских оккупантов продолжается.

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