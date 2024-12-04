Разрешение Украине использовать дальнобойное западное оружие по объектам на территории России приносит свои плоды. Украинским войскам уже удалось нанести удары по ключевым целям врага.
Об этом рассказал американский генерал, экс-командующий армией США в Европе Бен Ходжес в комментарии для РБК-Украина.
"Украина бьет по правильным целям, таким как склады боеприпасов и штабы", - сказал он.
Американский генерал добавил, что украинским военным нужно наносить больше ударов по объектам в Крыму и Керченскому мосту. По его словам, именно полуостров остается "решающим театром войны".
"Это первый шаг к освобождению Крыма - сделать его непригодным, затем изолировать, что станет возможным с разрушением Керченского моста", - подчеркнул Ходжес.
Он напомнил, что в зоне поражения ракет ATACMS около 250 военных объектов России, среди которых склады боеприпасов, аэродромы, штабы и места скопления личного состава врага. Это подтверждает и анализ Института изучения войны.
Украина наносит удары по Крыму - важные новости
Ранее в Forbes раскрыли истинную цель массированного удара Сил обороны Украины по Крыму 27 ноября. В Институте изучения войны считают, что ВСУ, в частности, применили ракеты Storm Shadow.
Кроме того, в ГУР сообщали, что 29 ноября украинские разведчики поразили три российских радиолокационных комплекса в оккупированном Крыму. Отмечается, что огневая работа по военным объектам российских оккупантов продолжается.