Через Discord российские военные в частности получали видео с дронов-разведчиков.

Роскомандзор заблокировала работу социальной платформы Discord на подконтрольной РФ территории. Это сорвало работу многих российских военных, которые использовали платформу в проведении операций на фронте, пишет The Washington Post.

Discord – популярная платформу для общения в режиме реального времени, которая совмещает в себе множество полезных функций, в том числе онлайн-трансляции. Блокирование сервиса в России вызвало недовольство российских военных, которые активно используют эту платформу для координации своих подразделений на поле боя в Украине.

Российские военблогеры, многие из которых имеют прямую связь с подразделениями на передовой, жалуются, что решение Роскомнадзора застало российские войска врасплох и оставило их без надлежащей связи.

Видео дня

"Нужно было создать замену и предупредить командиров о планах, чтобы работа на фронте просто не была нарушена в один миг. Это называется "видеть чуть дальше своего носа", - написал один из блогеров.

Хотя изначально Discord задумывался как социальная платформа для геймеров, его функционал по стабильной потоковой передачи звука и видео между большими группами людей оказался полезными и для ВСУ, и для армии РФ, отмечает WP.

"С военной точки зрения, главная проблема запрета Discord даже не в том, что некоторые командные пункты могут остаться без трансляции с дронов, а в том, что соответствующее управление Минобороны не стремится предоставить войскам какую-либо альтернативу", – жалуется другой популярный Z-блогер.

Он отмечает, что в условиях отсутствия альтернативы российские войска вынуждены использовать имеющиеся западные коммерческие сервисы "ведь воевать-то надо".

Война в Украине: последние новости

Как писал УНИАН, Силы обороны Украины разгромили базу хранения "шахедов" в России. По имеющейся информации, на указанной базе хранилось около 400 ударных дронов.

Также мы рассказывали, что новый российский беспилотник С-70 "Охотник", который задумывался как малозаметный, на самом деле можно "видеть" на расстоянии в 500 километров.

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