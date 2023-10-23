Будапешт хочет юридических гарантий, что решение по OTP Bank постоянное.

Министры иностранных дел стран Евросоюза не смогли договориться о выделении транша в 500 млн евро из Европейского фонда мира для военной помощи Украине.

Брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк сообщил, что договоренность о восьмом транше Украины в 500 млн евро из Европейского фонда мира еще не удалось достичь из-за позиции Венгрии.

"Венгерский OTP Bank убрали из черного списка компаний, которые продолжают работать в России, но Будапешт хочет юридических гарантий, что это решение постоянное", - написал журналист.

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Блокировка Венгрией помощи для Украины

В мае 2023 года Национальное агентство по предотвращению коррупции сообщило, что крупнейший банк Венгрии OTP Bank попал в список международных спонсоров войны. В сентябре 2023 года Украина исключила банк из списка спонсоров войны, чтобы разблокировать помощь из военного фонда ЕС.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто назвал исключение Украиной OTP Bank из списка международных спонсоров войны правильным шагом. Однако Будапешт требует от Киева гарантий, что банк не вернут в этот перечень в будущем.

"Если будет достигнута успокаивающая договоренность, то мы, конечно, должны будем рассматривать, какие шаги это оправдывает с нашей стороны", – сказал он.

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