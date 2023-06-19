Попытки наладить конструктивный диалог с венгерскими властями официальными дипломатическими каналами игнорируются.

Все попытки украинских дипломатов в течение последних дней установить прямой контакт с украинскими гражданами, которые возвращены из российского плена Венгрией не имели успеха.

Об этом сообщил в Facebook спикер Министерства заакордонных дел Украины Олег Николенко .

Он отмечает, что все делается для того, что вернуть домой одиннадцати украинских военнопленных, которых Венгрия, без ведома украинского правительства или международных правозащитных организаций, вывезла из России.

Николенко отметил, что полученная информация от родственников некоторых из военнопленных, свидетельствует о том, что заверения венгерских властей о якобы свободном статусе украинских защитников в Венгрии "не соответствуют действительности".

"Фактически они содержатся в изоляции, не имеют доступа к открытым источникам информации, их общение с родными происходит в присутствии третьих лиц, им отказывают в установлении контакта с посольством Украины", - подчеркнул спикер МИД Украины.

Он подчеркнул, что попытки украинской стороны наладить конструктивный диалог с венгерскими властями по официальным дипломатическим каналам, игнорируются.

При этом подчеркнул, что такие действия Будапешта ставят под сомнение задекларированные им гуманитарные мотивы вывоза украинцев в Венгрию и могут квалифицироваться как нарушение положений Европейской конвенции о защите прав человека и основополагающих свобод.

МИД Украины в очередной раз обратился к венгерской стороне с требованием немедленно допустить украинского консула к украинским военнопленным, чтобы он мог оценить их физическое и психологическое состояние, рассказать им об их правах, а также оказать срочную консульскую помощь.

Николенко подчеркнул, что в Украине ждут возвращения наших защитников и готовы оказывать им максимальное содействие в воссоединении с родными и обеспечить необходимую реабилитацию.

В то же время издание Delfi сообщает, что ситуацию с военнопленными украинцами прокомментировали в ЕС. В частности, пресс-секретарь Еврокомиссии Петер Стано заявил, что Венгрия должна объяснить свою роль в этом скандале.

"Что касается Венгрии, то ее власть должна объяснить детали и свое участие в освобождении украинских граждан, которые содержатся Россией как военнопленные, а также коммуникацию Венгрии по этому вопросу с украинской властью", - сказал Стано.

Украинские пленные в Венгрии - что известно

Как сообщал УНИАН, в Венгрии еще находятся 11 украинский военнослужащих.

Советник уполномоченный по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах Иван Ангелин отмечал, что военнослужащие будут считаться пропавшими без вести до возвращения их в Украину. По его словам, непонятно на каком основании и на каких условиях они содержатся в Венгрии.

8 июня на сайте РПЦ появилась информация о передаче Венгрии группы украинских военнопленных Россией. Вице-премьер Венгрии Жолт Семьен объявил, что речь идет о 11 человек, которых Россия передала Будапешту и которые сейчас удерживают на территории Венгрии. Были установлены фамилии наших военных и маршрут их перемещения в Венгрию.

Уполномоченный по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах Олег Котенко сообщил, что семь или восемь украинских военнопленных из тех, которые оказались в Венгрии, считались пропавшими без вести.

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