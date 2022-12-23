Будапешт не получат 22 миллиарда евро.

Брюссель наказал Будапешт и временно остановит большую часть финансирования. Венгрия не выполняет требование об обеспечении независимости судебной системы, академических свободам и системе предоставления убежища.

По данным издания Reuters, Еврокомиссия хоть и пришла к соглашению с Будапештом по вопросу финансирования, но основная часть в размере 22 миллиардов евро не может быть выплачена, потому что правительство Орбана не выполняет поставленные условия.

Кроме того, Венгрия лишится частит выплат из-за закона о дискриминации людей на основе их сексуальной ориентации и гендерной идентичности.

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Отмечается, что 22 миллиарда евро должны были потратить на программы для обездоленных детей, модернизацию железнодорожного транспорта, доступ к широкополосной связи и помощь регионам, пострадавшим из-за закрытия угольных электростанций.

Позиция Венгрии по войне в Украине - что известно

Будапешт неоднократно блокировал санкции против России. Венгрия требовала смягчений относительно российской нефти, газа, а позже и вовсе стала выдвигать ультиматумы по отсутствию ограничений для атомной энергетики. Кроме того, премьер Орбан заблокировал санкции против главы РПЦ.

Также Орбан публично заявил, что Украина не сможет победить Россию с нынешней поддержкой стран НАТО.

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