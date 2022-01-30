Министр иностранных дел Великобритании Трасс заверила, что в случае вторжения российских войск страна окажет Украине другую поддержку.

Великобритания не планирует направлять боевые подразделения в Украину в случае российского вторжения.

Об этом министр иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс заявила в интервью Би-би-си.

Трасс заявила, что считает крайне маловероятным, что в случае вторжения России британские военнослужащие будут воевать вместе с украинскими. Однако Британия предоставит Украине всю помощь, которую будет способна оказать.

Читайте такжеБорис Джонсон проведет переговоры с Путиным по поводу войск РФ у границ Украины - СМИОна также отметила, что с высокой уверенностью можно предположить, что Россия может планировать нападение на Украину.

Как сообщал УНИАН, 24 января стало известно, что страны-члены НАТО приводят свои вооруженные силы в режим боевой готовности и присылают дополнительные корабли и реактивные истребители с целью усиления защиты восточного рубежа НАТО в Европе, поскольку Россия продолжает военное наращивание в Украине и около ее границ.

В частности, 28 января президент США Джо Байден заявил, что в ближайшее время направит войска в страны НАТО Восточной Европы.

Сегодня, 30 января, премьер Великобритании Борис Джонсон заявил, что страна рассматривает вопрос о размещении значительного количества войск, военных кораблей и истребителей в Восточной Европе, чтобы противостоять враждебности России к Украине.

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