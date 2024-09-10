Американцы, которые поддерживают Украину, не ищут оружия массового уничтожения или навязывают свою волю стране.

Ближайший соратник Дональда Трампа, кандидат на пост вице-президента США Джей Ди Вэнс прав в отношении Ирака, но не прав в отношении Украины.

Об этом в колонке для Politico пишет писатель, постоянный автор в Институте будущих конфликтов Академии военно-воздушных сил Мэтт Галлагер.

"Мы ничему не научились?"

В апреле Вэнс в Сенате упрекал коллег за принятие пакета помощи на 61 миллиард долларов, чтобы помочь Украине отразить российское вторжение. Он сравнил ситуацию с войной в Ираке, в которой он служил морпехом.

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"Мое оправдание заключается в том, что я был старшеклассником. Какое оправдание многим людям, которые тогда были в этом зале или в Палате представителей, а сейчас поют ту же песню, когда речь идет об Украине? Мы ничему не научились?", - заявил он.

Вэнс стал лицом нового движения в Республиканской партии, возглавляемого ветеранами войн в Ираке и Афганистане, которое выступает против традиционной поддержки агрессивных внешнеполитических интервенций. Они говорят, что собственное разочарование в трясине на Ближнем Востоке заставило их скептически относиться к поддержке Украины США, отстаивая внешнеполитическую позицию "Америка прежде всего". Они заставляют США отказаться от материальной и финансовой поддержки, даже если Россия на этой неделе усилила свои атаки.

Некоторые военные, служившие в Ираке думают так же, как Вэнс. В 2019 году Pew обнаружил, что 64% ветеранов считают, что война в Ираке того не стоит. 58% процентов сказали то же самое об Афганистане. И это было до выхода из Кабула в 2021 году. "Для чего это было?" - это не банальный вопрос для ветеранов, а ежедневные размышления. И для многих ответ горький.

"Но эта болезненная правда привела Венса к неправильным выводам в Украине. Мы служили в Ираке под фальшивыми предлогами, в стране, которая по большей части считала нас не спасителями, а захватчиками. В Украине не такая ситуация. Я знаю это из личного опыта работы там как тренера-волонтера и журналиста, а также из многочисленных интервью с местными жителями и международными легионерами, которые воюют на передовой. Украинский народ очень хочет и нуждается в нашей помощи", - пишет Галлер.

В отличие от войны в Ираке, борьба украинцев однозначна: "иностранный противник вторгся на границы потенциального союзника США, пытаясь ликвидировать его суверенное существование". Американцы, которые поддерживают Украину, не ищут оружия массового уничтожения или навязывают свою волю стране.

Галлер признает, что американцам действительно врали в Ираке. Ложь является формой предательства, но не означает, что нужно "отказаться от ценностей и идеалов, в которые мы когда-то верили и за которые боролись".

"Вечные войны" разочаровывают, но это не об Украине

Как пишет автор, много было потеряно во время "вечных войн" в Ираке, Афганистане и за их пределами. Впрочем, призыв уйти в изоляционистскую оболочку, или "Америка прежде всего", может быть сиреной для ветеранов.

Однако, решение изолироваться от помощи Украине ни морально, ни прагматично не решит ситуацию глобально. Галлер отметил, что его путешествия по Украине во время войны многократно обострили мировоззрение.

"Честно говоря, только в Украине я думаю, что Америка способна быть тем, кем мы себя называем", - добавил Галлер.

На Национальном съезде Республиканской партии в июле Вэнс сказал: "Люди не будут бороться за абстракции, но они будут бороться за свои дома". Это интересная линия, но, конечно, не соответствует действительности, пишет автор. Более современным доказательством являются тысячи добровольцев в украинском интернациональном легионе, многие из них - разочарованные ветераны "вечных войн".

Галлер рассказал историю о своем друге, имени которого не назвал в целях безопасности. Сейчас он лежит во львовском госпитале после ранения. Он ветеран ВВС США, был в Ираке. Военный рассказал Галлеру, как солдатам в Украине иногда кажется, что они воюют с завязанной за спиной рукой из-за ограниченных поставок оружия и различных запретов на его использование. Первоочередным желанием военного является американское правительство, которое поддерживало бы Украину в полной мере, без частичной помощи. А его второе желание - "просто гамбургер и пиво, чтобы я мог должным образом отпраздновать тот факт, что Америка будет вести себя так, какой ее когда-то знал мир".

Галлер отметил, что соглашается со своим другом относительно Украины. Он встречал здесь американских добровольцев с различными политическими взглядами. У них собственные причины для того, чтобы воевать за Украину, хоть и абстрактные.

Еще один мой друг-американец Галлера на фронте - ветеран армии США, боевой медик Интернационального легиона. Из-за прагматического характера его работы он не восприимчив к высоконравственным разговорам о принципах и роли Америки в мире. Но даже он не может не донести справедливость войны Украины за самоопределение и вклад США в нее.

"Я стал прекрасно осознавать, насколько важна помощь Америки, а также влияние, которое имеют американские избиратели на эту войну. У Украины есть бойцы, но ей нужны боеприпасы, оборудование и надежда на победу... надежда на то, что остальной мир не отказался от Украины", - сказал он.

Джей Ди Вэнс - кандидат на должность вице-президента

На днях стало известно, что Дональд Трамп определился с кандидатом на должность вице-президента США в случае его победы на президентских выборах в ноябре, выбрав 39-летнего сенатора Джей Ди Вэнса из Огайо.

Впоследствии появилась реакция Госдепа на соответствующее решение. Представитель Мэтью Миллер, отвечая во время брифинга на вопрос о том, есть ли угроза для отношений США с Украиной в случае избрания Вэнса вице-президентом, заявил, что Украина имеет поддержку не только администрации США, но и американского народа.

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