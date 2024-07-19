Сенатор от штата Огайо официально принял номинацию на должность вице-президента США на Национальном съезде Республиканской партии.

Предложенный кандидатом на пост президента США Дональдом Трампом на должность вице-президента Джеймс Дэвид Вэнс последовательно строит свою политическую карьеру. Об этом в эфире телемарафона сказал эксперт-международник Максим Несвитайлов.

Как известно, сенатор от штата Огайо республиканец Джеймс Дэвид Вэнс официально принял номинацию на пост вице-президента США во время выступления на Национальном съезде Республиканской партии. Вэнс не упоминал в речи Украину, но подчеркнул, что союзники по всему миру "распределят бремя обеспечения мира во всем мире". Джей Ди известен громкими заявлениями против Украины. Он, например, выступал категорически против американской военной помощи Киеву.

"По Вэнсу, меньше всего слухов вообще было, потому что Трамп тянул интригу до последнего, и слухи ходили разные, даже некоторые безумные головы говорили, что Илон Маск будет вице-президентом Трампа. Джеймс Д. Вэнс - это человек, который последовательно строит свою политическую карьеру. Он имеет профильное образование политолога, поэтому он так подходит к этому со всей технологичностью процесса, понимая все", - отмечает политолог. Видео дня

Он ветеран, говорит Несвитайлов, а это, конечно, дополнительно дает преимущество в Штатах. Начинал свою мощную публичную карьеру как хейтер Трампа. Называл его идиотом, сравнивал с Адольфом Гитлером, и вообще пренебрежительно отзывался обо всех его сторонниках, но потом изменил свою позицию.

"Я читал слова Трампа, которые недавно публиковали в одном из медиа, что когда у Трампа спросили о Вэнсе, он сказал: "Этот парень так хочет мне понравиться, что готов целовать меня ниже пояса". Поэтому здесь есть логика, почему Трамп выбрал Вэнса - потому что это человек, которого он смог превратить из хейтера в своего фаната. Потом Вэнс сказал, что он ошибался, считает Трампа лучшим президентом за всю его жизнь, и что это великий человек. То есть Трамп якобы смог своей деятельностью убедить Вэнса. А Трамп его простил за те высказывания, то есть показывает, что он такой не гордый, готов прощать", - пояснил эксперт.

Несвитайлов считает, что это "один из таких моментов по Вэнсу, который показывает, что украинцам не так сильно стоит переживать за его высказывания в отношении Украины".

"Республиканцы трансформируются, особенно, когда переходишь с должности конгрессмена или сенатора куда-то выше. Взять того же Майка Джонсона, когда он был конгрессменом от Луизианы, то по Украине он критиковал все, ни за что не голосовал. А потом стал спикером Палаты представителей, а здесь уже надо более рационально подходить к своей работе, его позиция постепенно трансформировалась", - подчеркнул эксперт.

Избрание Трампом кандидата на должность вице-президента

На днях стало известно, что Дональд Трамп определился с кандидатом на должность вице-президента США в случае его победы на президентских выборах в ноябре, выбрав 39-летнего сенатора Джей Ди Вэнса из Огайо.

Впоследствии появилась реакция Госдепа на соответствующее решение. Представитель Мэтью Миллер, отвечая во время брифинга на вопрос о том, есть ли угроза для отношений США с Украиной в случае избрания Вэнса вице-президентом, заявил, что Украина имеет поддержку не только администрации США, но и американского народа.

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